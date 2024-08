Bon dia, soy un alaiorenc que vivo en la calle Ruiz y Pablo, una calle y un barrio del pueblo totalmente olvidado, por el Ayuntamiento, menos para cobrar impuestos, poner multas y poca cosa más, o sea recaudar, somos los barrios bajos del pueblo, no ponen ninguna luz ni banderitas en las calles , los caballos no pasan por dichas calles etc. todo se centra a Sa Plaça y Es Ramal, o sea en el centro del pueblo, que me parece normal, pero también pienso que de vez en cuando estaría bien organizar algun tipo de evento patrocinado por el Ayuntamiento en esta barriada, sería lo mínimo a recibir a cambio de pagar los impuestos, teniendo en cuenta que hay ciertos bares, que supongo que pagan por la terraza que tienen y también en un bar en la calle de Es Ramal tienen una chica tocando con su guitarra, por cierto canta muy bien y me consta que lo paga el propietario del bar. Qué pena, ya que la música no llega a esta parte de la calle y en otro bar un poco más abajo tampoco llega, es vergonzoso.

Uds para hacer las cosas bien tienen que equivocarse, dicho lo dicho aprovecharé, para decir que la brigada municipal, la cual trabaja ,a tope y con mucho calor, para tener todo preparado para poder disfrutar las fiestas de San Lorenzo , no les dan ni las gracias, solo les pagan un triste desayuno y se les recuerda, de tanto en tanto, ¡tengan en cuenta que se les invita a un desayuno!, vaya cosa más fea. Qué pena, y lo que se merecen es una buena comida en un buen restaurante, esto dicho por un empleado. Ya funcionan como el PSOE. Sin más que decir, espero tengan en cuenta lo anteriormente dicho y que en un futuro no hagan las cosas de la forma que habitualmente nos tienen acostumbrados, o sea mal, piensen en todo el pueblo.