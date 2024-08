Una veïna, i supòs que molts i moltes més, sofrim les molèsties i inconvenients, com a conseqüència de la rehabilitació del quarter «Duc de Crillón» des Castell.

A dia d’avui, ja duim 11 mesos d’obra. Som conscient que les obres són incòmodes. Els primers mesos han estat bons; només hem sofert la pols del marès a causa del sanejament de la façana; però des de la primavera, cada dia s’està fent més i més insuportable.

Per una banda, hi ha les renous de la maquinària pesada dels camions que venen a descarregar material d’obra en qualsevol hora del dia, sense respectar horaris de descans dels veïns. Tot seguit se li suma el moment de descàrrega i es comença a posar en marxa la grua acompanyada pels crits, xiulets i alguna que altra mala paraula de l’encarregat de l’obra cap als operaris.

Soc veïna d’aquests poble des de fa més de 20 anys i, obres públiques, n’he sofert unes quantes, però aquesta me resulta més molesta que mai, supòs que així com han començat, un dia acabaran!

A l’article que es va publicar al MENORCA • «Es Diari» el 30/08/2023, hi ha un paràgraf que diu «El Consistorio asegura que se compromete a trabajar para minimizar en lo posible los inconvenientes que este proceso de construcción pueda generar a vecinos y visitantes»... La meva pregunta és... quines tasques s’han fet per part del consistori des que han començat les obres?

Pens que abans d’iniciar una obra d’aquesta envergadura en el lloc triat, s’haurien d’haver valorat els inconvenients logístics per poder executar-la i minimitzar els inconvenients a totes les persones que la sufrim.

Des del meu punt de vista com a ciutadana, que compleixo amb les meves obligacions (impostos), estic enfadada i decepcionada. Es tracta d’una obra pública, pagada per tots i totes, però en cap lloc de l’edifici hi ha un cartell identificatiu on s’expliqui el projecte que s’hi durà a terme, la durada, el finançament, etc, només hi ha la pancarta de l’empresa guanyadora de la licitació.... Els turistes que pasen es pensen que serà un hotel o apartaments turístics!

Em molesta especialment la manera que tracta, verbalment, l’encarregat de l’obra cap als seus operaris, és despectiu i mal educat; i sempre ho ha d’adornar amb comentaris fora de to i cridant, és com «l’amo del quarter»...

Em desperto prest perquè he d’anar a treballar, fa calor i tenc les finestres obertes quan puc... però prest les he de tancar ja que, moltes vegades, a partir de les 7:30 hores ja hi ha renou d’obra, quan a l’ordenança municipal d’aquests poble no es pot començar fins les 8:00h. Hi ha dies que ho deixes passar, ja que, per «salut mental», no és convenient entrar en una «guerra»... però hi ha dies en que ja dius prou!, i, penses que, ja que jo com a ciutadana compleixo amb les normes, aquesta empresa per què no pot fer el mateix?

A l’estiu, amb la calor, tot es fa més feixuc i jo també tenc dret al meu descans... però a casa meva és impossible, ja que la jornada de l’obra és de 8 a 18h ininterrompudament, tot un exercici de paciència!

A molts pobles i ciutats del país, durant la temporada turística, està prohibit fer obres com les que s’estan fent aquí. Tal vegada, el consistori hauria de fer un cop de cap i valorar si és convenient modificar l’ordenança municipal de renous... més que res, perquè els ciutadans puguin gaudir dels seus drets. Ho comento perquè desprès de l’obra d’aquests quarter vindrà l’obra de l’altre, al quarter «Conde Cifuentes» pel Centre Integrat de Formació professional. A jo ja me «caurà» més enfora, però així els veïns de l’altra banda de l’Esplanada podran gaudir d’uns avantatges que jo no he tingut.

Per cert, tornant a la notícia del MENORCA • «Es Diari» del dia 30/08/2024, allà posava que les obres finalitzarien a principis de l’any 2025... trobau?, amb el retràs que porten? Quan està previst que finalitzin?

Ja per acabar i per no fer un altre escrit, aprofito aquests per comentar un altre tema de renous. Es tracta de la màquina escombradora del poble. Em sorprèn que a dia d’avui la màquina encara no s’hagi pegat foc. Fa una renou a romput que fa «feredat» i l’aroma a gasoil que deixa al seu pas no té desperdici, sense comentaris del «soplador» que l’acompanya.

Ara, que és un moment en què l’Administració (estatal, autonòmica i local) està apostant per les energies renovables com ara sigui amb inversions de pàrquings amb el sostre de plaques solars, aparcaments per a cotxes elèctrics i subvencions per la compra d’aquests... per què encara as Castell no tenim una màquina escombradora elèctrica? No està pressupostada amb el contracte actual amb FCC.

La meva humil opinió és que aquests consistori aposti per tenir-ne una. Així podríem dir que tenim el que volem demostrar. De rebot, estalviaríem vàries tones en emissions de CO2 a l’any i els veïns estarien més contents.