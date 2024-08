Sorprèn que a tota Menorca es vagi implantant paulatinament el porta a porta de recollida selectiva, la qual cosa ha comportat un augment en la separació de residus (malgrat les problemàtiques aparellades) i, en canvi, Portsib no contempli la pràctica del reciclatge a zones que són de la seva jurisdicció. Els contenidors de reciclatge que hi ha al port de Fornells hi són perquè es troben en zona de gestió municipal, no de Ports-IB.

Així, en tot el Passeig Marítim, tenim una fila de contenidors de reciclatge al final de tot del passeig. Això provoca que els vaixells que venen a la badia, quan baixen a terra, dipositin els seus fems, sense separar, als contenidors generals que troben més a prop. I també provoca que cap a migdia ja estiguin plens de tota mena de deixalla. Demanada la qüestió al Consorci de residus, la resposta va ser que quan s’implementi a Fornells el porta a porta la qüestió quedarà resolta. I jo em demano, i Portsib què farà, la recollida barco a barco? Incoherències molt males d’entendre...