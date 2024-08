Gaudir de la mar, fer una aturada amb barca o baixar per les escales a les cales que hi

ha vora la costa per fer una calada i fer una passejada per l’arena, replans o les roques

i xuruar algunes enfonyades que ens ha regalat la mar quan estava brava, mentre gaudeixes de les transparents aigües de Menorca resulta fascinant, ara bé, a vegades hi ha sorpreses com l’arribada de les fortes onades dels transports marítims com els grans barcos de Baleària o Menorca Lines.

Diumenge, vam fer una aturada per refrescar-nos a s’amarador de tornada cap a port.

Mentre estàvem allà vam veure com van començar a venir ones de gran magnitud que impactaven amb virulència fins a la vorera de la costa, anant i retornat amb força, fent-nos sacsejar a les barques que estàvem allà fondejades pels impactes de les ones que ens van arribar.

Això mateix passa al Clot de sa Cera, en els replans que tanta gent visita a l’estiu i aprofita l’escaleta per baixar a refrescar-se. En l’arribada o sortida d’un barco, apareixen les ones amb força que no permeten el seu bany.

Aquesta carta pretén ser informativa, molt en compte de fondejar a la costa de Ciutadella mentre les administracions no prenguin més consciència de la realitat, perquè tot i semblar que les ones dels vaixells no haurien d’arribar, no és el que està passant.