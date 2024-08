Ja han passat uns dies de la torrentada de dia 15. Ara ja estem més serens i ens podem adonar, amb més claredat, del succeït.

Moltes famílies s’han vist greument afectades amb la inundació de les seves cases i les conseqüències que açò comporta (pèrdua de mobiliari, electrodomèstics, roba...). També una part del poble ha quedat amb grans desperfectes. Necessitarem molt de temps per reposar-ho tot.

Però, com sabem, les coses negatives poden tenir una part positiva. Va ser molt emocionant veure com els voluntaris de la Creu Roja, regidors de l’Ajuntament, familiars i veïns del poble s’oferien a col·laborar per treure la gran quantitat de fang acumulada dins els habitatges.

També hem de reconèixer la rapidesa i bona organització per part de l’Ajuntament en donar informació als veïns i en posar en marxa les actuacions necessàries perquè el poble recuperés la seva normalitat el més prest possible (neteja del torrent i dels carrers afectats...).

Ara caldria analitzar quines mesures es poden prendre perquè fets com aquests no es tornin a repetir.

Menció especial es mereix la Creu Roja per tot el que s’ha implicat en ajudar a tots els afectats que ho necessitaven.

Hem pogut comprovar que, en aquests moments tan difícils, la solidaritat del poble ha servit, a més de per alleugerir els problemes provocats per la torrentada, per veure les coses d’una altra manera i crear més vincles entre les persones.

Moltes gràcies a tothom!