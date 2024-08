Queixa al Govern (local, insular, autonòmic o estatal) per permetre determinades polítiques de les companyies aèries.

Tenc 19 anys, a part d’estudiar per a la meva formació professional, jug a tennis, competint a un nivell que m’obliga a viatjar a Mallorca i sobretot a Barcelona. En els desplaçaments, per suposat que he de portar amb mi les raquetes de tennis i la bossa d’equipatge amb la roba de jugar. A més aquest mes de juliol, m’he hagut de desplaçar a Barcelona cada setmana un parell de dies perquè estic fent un curs d’entrenadors de tennis, la qual cosa també m’obliga a haver de portar les raquetes amb mi. Precisament, les raquetes són crucials en els desplaçaments, sense elles no hi hauria raó de viatjar.

Paral·lelament, els illencs tenim la problemàtica que per a qualsevol cosa (fins i tot per un simple curs d’entrenador de tennis de nivell 1) ens hem de desplaçar a la península i, per tant, haver d’agafar un avió (normalment vaig i venc el mateix dia). Aquest curs m’ha obligat a anar a Barcelona fins a 8 vegades només el mes de juliol, per tant, intent agafar les tarifes més barates i sense haver de pagar l’equipatge, el curs ja és prou car, sense comptar amb els bitllets ni dietes.

El dia 30 de juliol, a l’hora d’agafar el vol, portava una motxilla petita a l’esquena i la raqueta de tennis a la mà (sense funda), i una senyora de la companyia aèria Vueling, m’ha fet pagar 60€ per passar la raqueta a l’avió.

Conec les condicions d’equipatge de l’aerolínia (en aquests moments l’única que em permet viatjar en horari que pugui anar i venir el mateix dia), i tècnicament no puc passar la raqueta, ja que és un segon equipatge.

Concretant, escric aquesta queixa, dirigida als governants, perquè actuïn davant aquestes normes restrictives de les companyies aèries, que no puguin perjudicar els illencs quan no ens toca altra que agafar un avió. Poden opinar que viatjar per jugar a tennis no és una necessitat, però realment ho és quan es practica un esport a un nivell competitiu que a Menorca ja no et permet millorar ni créixer.

Els deman que per favor, es prohibeixin aquest tipus de polítiques d’equipatge que ens obliga a pagar més diners per portar l’imprescindible per viatjar, i més quan aquest és una «necessitat». En definitiva, que el que és un negoci privat, no perjudiqui als qui ens hem de desplaçar quasi bé per obligació, pel sol fet de viure a una illa.

Tanmateix, he mirat per fer una queixa formal a la companyia de vols o a l’oficina del consumidor, però tenc les de perdre, ja que ells posen les normes, i ho tenen ben especificat a les condicions dels equipatges. Per tant, pens que és una decisió dels qui governen, el fet que viatjar no sigui un negoci a costa dels residents de les Illes Balears, i més encara a una illa menor.

Aquest fet que acab d’explicar és la gota que ha fet vessar el got. Amb les companyies de vols en passen moltes de coses així i, crec que s’haurien de regular de manera que no ens perjudiquin tant als natius.

Per exemple, una altra qüestió important, és el poder canviar un vol una vegada l’has pagat amb la tarifa més econòmica; és impossible! Els residents de les illes ho hauríem de poder fer, ja què sempre surten imprevistos, com per exemple, que s’ha ajornat la final d’un partit de tennis, o que s’ha allargat el partit, i no et dona temps a agafar el vol, i en conseqüència el perds sense cap tipus de compensació (sempre intentes ajustar el viatge per evitar despeses de pernoctació i dietes, sobretot un estudiant com jo, amb pocs recursos).

I llavors em deman, què passa amb el descompte del 75 per cent que s’ha aplicat a la tarifa d’aquell bitllet que s’ha perdut, és a dir, el bitllet que al final no s’ha utilitzat? El Govern el paga ben igual a la aerolínea? En realitat no hauria de ser així, perquè el resident no ha volat, i a més per motius aliens a ell, com ara que no li permeten canviar el vol quan sap que no tens temps d’agafar-lo.

I què me’n diuen quan has fet una reserva, l’has pagada (evidentment) i arribes a l’aeroport i en el moment d’embarcar et diuen que no hi ha lloc, que hi ha «overbooking», i demanes explicacions i et diuen que les companyies de vol poden oferir no sé quin percentatge de llocs de més? És a dir, que si tens la mala sort (i de cada vegada passa més) que el vol vagi sobrecarregat, et quedes a terra. Açò sí que és un perjudici per als residents, has de sortir de l’Illa, i no t’ho permeten. Tant és que després t’indemnitzin, açò, per un que està de vacances, val, però per qui ha de sortir sí o sí, no compensa. Si comparam el fet amb altres serveis: qui paga la matrícula d’un gimnàs, o una acadèmia, o de l’escola, i després no té plaça?, o qui paga una entrada al cinema i després no hi ha butaques per seure?, o qui paga una copa al bar i després no li serveixen?… idò perquè els ho permeten fer a les companyies aèries? És absurd!

Aquest hivern tenc previst partir a estudiar a Barcelona, amb els costos que comporta per a mi i la meva família, llogar un pis, pagar matrícules, menjar, desplaçaments,… I a més, aquests problemes amb els avions. Ja és hora que l’Administració, qualsevol que sigui, posi fil a l’agulla, i no permeti que s’especuli amb les necessitats dels residents de les Illes Balears.

Estic segur que hi ha més illencs que han passat per algun d’aquests problemes i, per tant, saben bé de què estic parlant i comprenen perfectament els fets.

Per acabar, m’agradaria fer-los la següent pregunta: Sabent que l’estat paga un 75 per cent del preu dels nostres bitllets a companyies privades, s’han plantejat mai fer una companyia aèria pública per als residents de les Illes Balears? Estic segur que avançaríem molts diners, ja que aquestes empreses fan les tramoes, qualsevol que sigui, mentre es puguin omplir les butxaques.