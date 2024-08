Hem tingut una reunió de la (COBALPEN), Coordinadora Balear de Pensions, en la que vam analitzar la situació amb l’acord del 31 de juliol del Govern Estatal amb els «agentes sociales» referent a Pensions.

La valoració va ser totalment negativa, ja que un altre cop han aprofitat el relaxament estiuenc per introduir aspectes regresius dels Drets Socials, amb total manca de transparencia. A més, aquest acord pateix manca de legitimitat, en no haver elegit ningú aquets «agentes sociales» (UGT, CCOO, CEOE i CEPYME) per negociar res de res en matèria de pensions.

En línia amb altres comunicats publicats per diferents organitzacions sindicals i les organitzacions del moviment pensionista, ens manifestam en contra del contingut d’aquest acord, tant en la pretensió de perllongar el període de treball per a complementar les pensions baixes (en lloc de pujar-les a nivells de dignitat), com donar més poder a les mútues patronals sobre la gestió de les baixes laborals (ILT). Davant la ineptitut del Gobierno espanyol i per fer palès el nostre desacord, esteim preparant a proposta del grup de coordinació Unitat d’Acció Estatal Pensionista, una acció a desenvolupar a cada territori el 30 de setembre.

Amb un doble objectiu: d’una banda, l’acció reivindicativa del Dia Internacional de la Gent Gran (1 d’octubre), i també com a impuls per a la promoció de la manifestació del dia 26 d’Octubre a Madrid. El que també farem a Mallorca, Menorca i Eivissa que possiblement serà dia 29 de setembre, ja confirmarem dates per a les Illes.

Com podreu comprovar, els polítics diuen que marxen de vacances, mentre per darrere ens fiquen una altra reforma, i nosaltres que no descansem, intentarem que quan retornin tots morenets, amargar-los la retornada, ja que ells cada any ens amarguen les vacances.