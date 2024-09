Amb aquesta carta volem posar de manifest la nostra queixa davant els serveis de neteja contractats per l’Ajuntament de Ferreries. Som vesins del carrer Sant Joan, un dels carrers més cèntrics i concorreguts durant les festes de Sant Bartomeu. És lamentable que durant els dos dies més forts de la festa gairebé no vagi passar ningú a llevar els excrements dels cavalls, amb tot el que açò comporta tant per als que hi vivim com per a la gent que hi passa: mala olor, brutor i invasió de mosques a l’interior de les cases.

El dia de Sant Bartomeuet, 25 d’agost, encara hi havia les restes fecals dels dies 23 i 24. No pot ser. Vivim en un carrer on la festa bull i som conscients de totes les conseqüències bones i no tan bones que suposa viure ben enmig de la festa. No ens queixam d’açò. El que no compartim ni entenem és la mala gestió dels serveis de neteja que enguany hem hagut de patir, així com també la poca il·luminació. És un carrer gairebé sense fanals i durant aquests dies tampoc no s’ha vist reforçat en aquest sentit. Sentim que durant aquest Sant Bartomeu aquest carrer ha estat completament oblidat. Confiam que per a l’any que ve preguin mesures més eficients.