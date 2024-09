Així és com es pot definir la gestió que està oferint s’Ajuntament des Mercadal, en trobar solucions o alternatives a les destrosses ocasionades per la DANA ja fa 15 dies.

Ens sentim abandonats per part de s’Ajuntament des Mercadal, 15 llargs dies de carretera tancada (camí de Tramuntana) pel mal estat en què va quedar el camí. Però per poder anar a les platges sí que van ser ràpids en trobar solució per arranjar la carretera, i la resta de carreteres?

Molt de passejar a fer fotos per tot, però les solucions on són?

Perquè els turistes puguin anar a la platja sí que van ser ràpids, i per la gent que paga impostos en el poble, «una coça pes cul».

«Tancam carretera i axí no us veu ningú» açò ha estat la gran solució per a gran part dels residents des camí de Tramuntana

No esperem solucions, Volem solucions, ja!