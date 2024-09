La darrera reunió que vam fer amb l’Ajuntament de Ferreries va ser el 5 de setembre de l’any 2023. Malgrat que és veritat que hem mantingut contactes informals amb la regidoria de Medi Ambient durant aquest darrer any, ACK també volem manifestar que hem trobat a faltar aquestes trobades formals amb l’ajuntament i que hem anat demanant des del passat mes de novembre mitjançant instància, fins a 4 vegades, i de les quals encara no hem rebut resposta. En aquestes reunions volem saber com estan els trams de Santa Rita, Terra Roja i Binissuès, i els ponts de Binimoti i Sa Bova. Ara que iniciam un nou curs és un bon moment per marcar objectius a aconseguir d’aquí a un termini que no vagi més enllà d’un any. La col·laboració i ajuda de l’Ajuntament de Ferreries és necessària i imprescindible per aconseguir avançar en la recuperació definitiva del Camí d’en Kane per Ferreries. ACK també hi posarem de la nostra part.