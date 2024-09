Jo no sé si l’individu que acostuma a vandalitzar parets alienes i que té molt temps lliure per embrutar patrimoni públic i privat (que no és ca seva), es creu que la gent és tonta. No sé si és conscient que és més que evident que ell és l’autor de les darreres pintades antiturístiques i anti-OTAN que han anat apareguent majoritàriament a la zona de Maó, tant pel modus operandi com pel tipus de lletra, per tant, ja s’acota molt més la seva zona de residència. El sorprenent, és que hagi pogut arribar a vandalitzar zones del port i del casc antic on sé cert que està ple de càmeres, sense que se’n tengui cap notícia de que l’hagin detingut o multat.

Igual de sorprenent és que el consistori no hagi netejat encara algunes de les pintades anti-OTAN que van aparèixer abans de l’estiu, i voldria saber també qui s’encarregarà de netejar totes les pintades anti-turisme i hostils cap als turistes que han aparegut recentement o que fa anys que hi són. He de recordar que a Ciutadella, una gran pintada anti-turisme al passeig Sant Nicolau va estar anys a llevar-se, fins l’estiu de l’any passat i perquè va canviar el color polític de l’Ajuntament. Crec que el tema de les vandalitzacions i a més si aquestes són hostils cap a un col·lectiu, independentment de la ideologia dels governants, mai s’hauria de permetre, perquè qualsevol vandalització fa lleig, fa brut i afecta sempre a un patrimoni que no pertany a qui ha executat la ‘vandalització’ (sigui públic o privat). En definitiva, per una clara minoria de radicals avorrits hem de pagar tots i quedar com una illa extremista plena de sonats, i voldria pensar que no és el cas. Si algú es vol manifestar per qualsevol cosa o reivindicar una idea, té les xarxes socials o aquest mateix Diari, crec que com jo, tothom és lliure d’escriure una carta i que la gent (estant o no d’acord) la llegeixi i opini, així que els hi demanaria a tots aquests aficionats als «sprays», que s’apliquin ‘es cuento’.