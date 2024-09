Avui matí he llegit a sa secció «Sorpendre y no sorpendre» des Diari MENORCA, un petit article acompanyat d’una foto, on es comentava que es contenidors de fems que havien posat per as berenar de caixers des Camí des Castell, en poques hores havien quedat plens amb bosses de fems de vesins d’aquell contorn; he de dir que no me sorprèn, ja que si per tot funciona igual que on jo visc, crec que acabarem fent el mateix molts vesins.

A partir de dia 31 d’agost a ca meva hi ha hagut quatre dies, que no ens han buidat es cubell que havíem deixat a sa porta com cada dia, amb s’agreujant que dos dies, sols es pot treure un cop per setmana (paper), açò vol dir que aquest rebuig hauràs de tenir-lo a casa dues setmanes. Aquesta situació ja s’havia donat abans, de manera esporàdica.

Jo em deman, si açò segueix passant, què feim? Deixar-ho enmig des carrer, fer un fester a sa Plaça com si fos Sant Joan, deixar-ho a un altre poble on hi ha contenidors com abans?

En una altra ocasió, ja vaig comentar que si es vesins complim amb sa nostra part, d’aquest sistema que ens han imposat, s’empresa ha de complir igualment, cosa que fins ara no és així, i no sé si pensa fer-ho, ja que després de moltes telefonades i deixar instàncies per escrit, em diuen que ho passen a s’empresa però fins ara no veig es resultat.

I com quasi sempre que tenim algun problema, és molt difícil poder tenir contacte amb es responsables, i ens trobam que «ho passarem», «no li puc dir res més», i així passen es dies. He de dir que tant per telèfon com personalment, quan he deixat instàncies he trobat gent amable, pero realmente no poden solucionar es problema perquè no els correspon.

Ja saben que hi ha persones que no tenen interés en fer ses coses bé, però per desgràcia, açò no ho barata cap normativa.

I com que açò ja semblaria un serial per entregues ho deixaré amb un… continuarà?

Sí que diré que si teniu alguna cosa a dir que no funciona com toca (en aquest tema o altre) és convenient deixar-ho per escrit, així almanco queda constància, si només ens queixam pes carrer, no serveix de res, i així ja veurem...