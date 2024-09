Carta abierta a Ashome y el Consell Insular. Leía ayer una noticia en este diario, en la cual decía que el Consell pretende dedicar 2 millones de euros a un plan contra el alquiler turístico ilegal.

Me venía entonces a la cabeza, hilando noticias publicadas en este mismo medio, otra de unos días antes, en la que se comentaba que había una web (insidemenorca.com) en donde se habían recopilado donde se publicitaban y ubicaban muchísimos de estos anuncios -la mayoría ilegales-.

A su vez, recordaba otra noticia anterior, en la cual se decía que, aproximadamente solo el 5-10% de los anuncios de alquiler corresponde a alquileres para todo el año y que la gran mayoría son «de temporada».

A mí, que no soy un lince, pero tampoco se me suelen pasar los detalles por alto hilaba en mi mente la siguiente reflexión.

Tenemos los datos de los alquileres que en su mayoría son ilegales por realizarse en zonas que no permiten alquiler turístico, es tan sencillo como entrar en cualquier web de alquileres y trazar los anuncios que están publicados como «de temporada».

Tenemos una asociación de hoteleros que se quejan de que no pueden cubrir las plantillas y que a su vez están sufriendo una competencia desleal por parte de esa oferta ilegal.

Hilando los dos temas yo me pregunto, ¿cómo pretenden que la gente venga a trabajar aquí? permitiendo el negocio que se genera con esta oferta ilegal, que por una parte les resta clientes y por otra les cierra el mercado de la vivienda a los trabajadores que, lógicamente no van a venir a trabajar aquí cuando tienen que destinar gran parte de lo que puedan ganar al alojamiento, ¿donde está el incentivo?

Por otra parte tenemos al Consell Insular con su política de laissez faire, laissez passer, y que esto parece ser que no va con ellos.

En la otra parte de la balanza están los residentes, sobre todo los jóvenes a los que se les niega la capacidad de poder desarrollarse como adultos plenos porque con los sueldos actuales vs. el coste de la vida aquí, es imposible que se puedan emancipar, con lo cual tienen 2 opciones, o vivir con sus padres in eternum, si es que pueden, o emigrar a un lugar donde tengan opciones de desarrollo vital y personal.

Ahora yo me pregunto, si estos jóvenes al final optan por marcharse, ¿cuál es el futuro de Menorca a 20 años vista?, ¿una isla de viejos?, ¿una isla para ricos sin servicios? porque esa es otra, aquí no quiere venir nadie a trabajar, se necesitan profesionales de todo tipo no cualificados y cualificados y para eso, el poder tener acceso a una vivienda es fundamental, es curioso cómo la avaricia de unos pocos acaba impactando en la sociedad en general a todos los niveles, porque lógicamente, con estas condiciones yo tampoco querría venir a malvivir.

Llamadme simplista pero yo le veo al menos una solución aunque sea de choque, los datos están, la capacidad económica, de litigio y punitiva está (Ashome y Consell), en el momento que se sancionase a 10 o 20 de estos «propietarios» de forma ejemplar y pública muchos dejarían de encontrar atractiva la picaresca del «alquiler de temporada» y tendrían que replantearse ponerlos en el mercado durante todo el año.

Por otra parte también podemos seguir haciendo lo que hasta ahora que es nada, mientras tanto los residentes seguiremos sufriendo la situación y el talento marchándose lo más lejos posible.

Y en este punto viene lo de «La fábula de la trampa para ratones», para el que no la conozca la puede encontrar en internet.