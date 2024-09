Aquest és un escrit que he sentit convenient fer en referència a la notícia que es va publicar es passat dia 13 de setembre sobre l’aposta del Fons Menorquí de Cooperació en el desenvolupament de SilApp, una aplicació mòbil per a l’alfabetització de persones adultes, del qual jo mateixa som la responsable i creadora de la idea.

Tot i que agraesc que es considerés el meu projecte rellevant i es difongués a premsa, em veig en l’obligació de fer els següents aclariments al respecte:

- En referència als titulars escollits per a la notícia, tant a la versió online del present diari com a la versió escrita, SilApp no serà una aplicació destinada ni només per a àrabs ni per a magribins. Serà una aplicació útil per a qualsevol persona illetrada en procés d’adquisició de la lectoescriptura; serà únicament en castellà, així clarament destinada a persones de qualsevol nacionalitat, també a persones hispanoparlants que no sàpiguen llegir i escriure.

- Pel que fa al suport rebut, la subvenció va ser sol·licitada al Fons Menorquí de Cooperació a través de l’ONG Mans Unides, que és l’altra entitat finançadora, i amb el suport de l’associació de l’Escola d’Adults de Menorca i de l’associació magribina Shabab en altres aspectes.

- Respecte a la meva presentació personal, la formació que m’ha capacitat amb coneixements per a poder desenvolupar un projecte com aquest és la d’estar en possessió d’un Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera, i no la Llicenciatura en Filologia Àrab.

- Com a darrer punt, retornant al primer aclariment, tot i que la prova pilot es realitzarà amb l’alumnat dels cursos d’alfabetització de les escoles d’adults de Menorca, l’objectiu és que la meva feina pugui servir a persones adultes d’arreu del món.

Gràcies per la vostra atenció

(*) Responsable del projecte SilApp