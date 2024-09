Es diari de dilluns 23 de setembre informa que Sant Lluís és el municipi de Menorca amb més càrrega fiscal de l’illa, encara que els que ara governen haguessin promès davallar impostos. Record un escrit del senyor De Diego publicat a «Es Diari» després de la pandèmia, tinc l’article, però no la data, titulat «Llegó la hora de bajar impuestos» entre altres coses deia, «Bajar el IBI es una declaración de intenciones, es un modo de decir a los vecinos, ‘estamos aquí pensando en vosotros’», i acabava fent una pregunta al lector dient «¿debe un ayuntamiento que tiene superávit mantener la carga fiscal o debe hacer un reajuste?».

Després d’això no solament no es van davallar impostos, sinó que el 2022 amb el PSOE/Volem al govern es revisen els valors cadastrals i els impostos continuen augmentant de manera brutal, «Es Diari» (17.9.2022) diu «El Cadastre duplica el valor immobiliari de Sant Lluís en la revisió d’enguany» que des de l’ajuntament es replica dient que solament recaptarà un 5% més per IBI, i clar, no és mentida del tot, ja que l’augment s’anirà aplicant durant els següents deu anys que s‘acabarà pagant més del doble que en aquell moment.

Dia 20.9.2022 el senyor De Diego explica a «Es Diari» que proposa una moció a l’ajuntament perquè rebaixi el coeficient del 0,65% actual al 0,52% perquè l’augment del valor dels immobles no es tradueixi amb un augment en el rebut de l’IBI, en definitiva el que es va fer a la legislatura 2011/2015. Aquesta moció és rebutjada pel Ple.

Dia 22.9.22 El Grup Municipal del PP Sant Lluís publica a «Es Diari» un escrit que sobre la moció presentada pel senyor De Diego diu «Nosaltres no volem fer feina de cara a la galeria i presentar una moció que sabem que no serà aprovada, és un brindis al sol». Recorda el PP de Sant Lluís que ells en el programa de 2019 ja portaven la davallada de l’IBI i que continuen pensant el mateix, per acabar fan la següent pregunta «Quina necessitat tenim de recaptar més quan tenim un Ajuntament sanejat amb un superàvit considerable?».

Arriben les eleccions de maig de 2023, el PP porta en el seu programa el mateix que el 2019, la davallada de l’IBI, XBalears també porta al programa que rebaixarà la càrrega impositiva als seus veïns, amb aquests programes i amb aquestes promeses guanyen les eleccions de maig de 2023 i ara governen conjuntament.

Ara arribem als pressupostos de 2024 en què l’actual equip de govern incompleix les seves promeses electorals, el coeficient d’IBI no es toca i torna a augmentar aquest impost per segon anys consecutiu. L’excusa del l’equip de govern és la despesa del geriàtric, quan hi ha un romanent de més de vuit milions d’euros, el que tant criticaven quan eren oposició, doblers dels veïns que no es gasten i com deia el PP (22.9.22) «aquests doblers a on millor estarien és a les butxaques del veïns». En un any de legislatura es van oblidar de tot el dit, encara que la senyora batlessa publiqués una carta donant explicacions de per què no s’havia complert amb el promès en aquell primer any de mandat.

Fins aquí tot el dit ja és història i comprovable, ara veurem si enguany, estem en època d’elaborar pressuposts, compliran amb les seves promeses electorals, les que els va ajudar a guanyar, o faran com el que tenim a Madrid que no menteix mai, perquè canvia d’opinió, i si l’IBI deixa de pujar, o inventaran alguna altra excusa per tenir a Sant Lluís al cap dels municipis amb més carrega impositiva.