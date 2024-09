De Moodle a Google, i de Google a Microsoft. De Son Mel·lo a Son Catel·lo. O més modern: ‘de oca en oca y tiro porque me toca’. De Google a Microsoft. Sortir del foc per caure a les brases. Ara, a més de canviar la Plataforma d’Aprenentatge, també li toca al Sistema Operatiu (SO). Au idò! Mig milió d’euros (diariodemallorca.com 18/08/24). Anem sobrats! Doblers per enfonsar el català i perquè Microsoft-ChatGPT es passi la nostra privacitat per l’arc de triomf. (eldiario.es 09/01/24)

Diuen, els informàtics de la Conselleria, que Google no oferia prou seguretat (diariodemallorca.com 10/03/24). Després de més d’una dècada fent de mossets de Google sense cobrar... Quina barra! Ara Google coneix millor els estudiants que els seus propis pares. Però, aquests només estan preocupats pel robatori de dades del GESTIB. Clar, Google no les ha robades, les hi hem regalades, no importa. Ja m’ho direu quan els vostres fills siguin ‘danys col·laterals’ d’una l’IA, com ens explicava Josep Maria Ganyet a l’escolaeuropeadhumanitats.com i, a lavanguardia.com (07/04/24) amb Ramón López de Mántaras.

Quins records! El Conseller March aplaudint entusiasmat a primera fila, les demostracions de les BigTech, a la fira ‘d’autobombo’ d’Educació i Tecnologia. El John Dewey pollencí, ara batle, ha passat de la submissió als magnats tecnològics i la DUA, a la submissió als especuladors i a la defensa de llicències turístiques per a les catàstrofes urbanístiques!

Mentrestant en el CCCB, en Mateo Valero i na Karina Gibert, presentaven el llibre d’en Jordi Torres. Recordaven, igual que «The Economist» a principis d’estiu, que les Tecnològiques ja havien exhaurit les dades d’internet per entrenar les respectives IA. L’AEPD, per la seva part, ja ha publicat resolucions sancionadores contra l’ús dels Chromebooks i dels serveis de Google a diverses escoles (elpais.com 16/05/24).

Res, ara Microsoft és una joia: dia 19/04/24, l’Ara.cat recollia que 27 mil docents catalans, el 30 per cent, havien quedat més d’una setmana sense ordinadors. A finals d’aquest juliol, milers de turistes als aeroports, i milers de pacients als hospitals del Regne Unit, entre altres ‘petits’ trastorns, quedaven tirats. Per sort Microsoft ni tan sols gestiona el l0 per cent dels servidors mundials!

El software lliure i obert no és bo? La majoria va amb un Android a la butxaca, fa servir Chromebooks (desgraciadament), i navega pel 90 per cent d’internet. Tot, gràcies a un SO estable, lliure, obert i, de franc: Linux. Però, no proporciona dietes a Consellers. Així ens va: cirurgia estètica, biblioteques buides i gimnasos plens. Cultivar el múscul i desertificar el cervell!