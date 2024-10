Una vegada més el nostre Ajuntament preferesc en primer lloc la propaganda política envers la peatonalització del Born per satisfer no sabem a quines persones que fer propostes que donin solucions reals com serien zones d’aparcament properes al centre ciutat sobretot als ciutadans que viuen a les urbanitzacions el quals una vegada més són considerats per Dalt la Sala governi qui governi com a ciutadans de segona.

Ja me diran els senyors regidors com les persones majors que viuen a la ciutat, i més especialment els que viuen a la perifèria, com a aniran a Correus a cercar o buscar paquets de certa mida o pes, o a cercar les cartes o avisos ja que com deurien saber vivim en entorns especials i no rebem la correspondència a casa i estem obligats a tenir un apartat de correus que mos obligar a anar-hi cada 15 dies com a màxim. També solucions per si volem anar a plaça o a les botigues cèntriques si hem deixar el mitjà de transport particular als aparcaments dissuasoris de la perifèria. Caminar aquests trajectes tant llargs són per a persones joves i en bon estat de salut. Tal vegada hi haurà un regidor que de forma rotatòria mos durà o en agafarà els paquets si no mos podem atracar al centre.

Així un arquitecte que va fer una proposta quan l’Ajuntament va demanar la participació ciutadana deia mol encertadament: Abans de fer les coses hem de saber cap a on volem anar. I s’han de tenir en compte totes les passes prèvies abans d’arribar-hi com crear una sèrie d’aparcaments....

En el nostre cas primer de xerrar de peatonalitzar la plaça s’hauria d’haver fet els aparcaments substitutoris com fer de pagament la majoria de les places darrere l’OAR, o un tram del Passeig Sant Nicolau des del carrer València fins a Correus o un subterrani en aquestes zones, inclòs valdria combinar-les per no perdre places devora el centre. Si xerrau de revitalitzar el centre allò que no podeu fer el barrar el pas al ciutadellencs que no viuen en zones cèntriques, si no, el que fareu és ensorrar-lo.