S’Arravaleta s’ha aturat

En Pedro de sa Banca March ha partit

Ha estat inesperat i apressurat.

Avui no davallarà a Maó

Na Rosa no vol que se’n vagi ja que li ha prohibit fer una aspirina

Ja la farà amb en José María

Na Rosa demana «tiempo» però ja no en queda.

En Sito, na Juana i na Mónica no se’n poden envenir

Ni per Las Campanas, ni per Can Paolo passarà

Que es Gomilas no l’esperin, no hi arribarà

A ses al·lotes de s’òptica Barca no podrà saludar

Tampoc comprar una coseta a n’en Simón a La Valenciana

Per es Dineret i Portal de Mar just just de llarg

Veurà es Port i s’Agència per darrera vegada

A sa Granja no s’hi aturarà ja que no té cita

De sa Farmàcia Victory no ha de mester res

A la Minerva ja no s’hi pot aturar i a n’es Club no podrà aparcar

Té un viatge per endavant.

Com sempre arriba tard a trobar-se amb na Paquita

Segur que el renyarà.

Bon viatge, papà. Ens tornarem a veure.