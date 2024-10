Cuando me enteré pensé que era una barbaridad, hubiera preferido un impuesto razonable, no demasiado elevado. Sé que en Mahón no está todo instalado, he oído rumores que algunos cubos no se habían recogido el día correspondiente. Vi al Sr. alcalde, le hice un comentario, pero reconozco que no era ni día ni lugar adecuado. Vivo en Mª Lluïsa Serra donde hay muchos pisos, ya veremos cómo se les ha ocurrido instalarlo.

Tengo una amiga en Sant Climent, me dijo que un señor en silla de ruedas, se desplazaba hasta donde está la iglesia, viviendo en las afueras. Se hace un gran gasto quitando e instalando el nuevo método, ya veremos lo que se les ocurre si no funciona. Estaré contenta si algunos pueblos se niegan a hacerlo, me parece que Sant Lluís ya lo ha hecho. Me enfurece que mi parte de impuesto se utilice para modificar el método. Por último solamente mencionar, que hay muy pocos políticos por vocación, están por sus beneficios.