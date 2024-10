Después de anunciar su retirada me gustaría darle desde mi modesta persona las gracias de corazón a Nadal por los años que nos ha dado a los que nos gusta el tenis de alegrías, triunfos y maravillosos partidos.

He tenido la gran suerte de conocerlo personalmente y me siento honrada. Como expresidenta del club tenis OAR fue un honor tenerlo en las instalaciones y poder verlo jugar, y con gran orgullo tuve el placer de que él y mi hijo José Gómez jugaran finales en el club que tanto quise, a pesar de que ciertos personajes intentaron calumniarme cuando como presidenta no acepté un chantaje, cosa que han pasado años y aún no han encontrado pruebas.