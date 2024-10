Som una parella resident a Alaior amb 3 fills. A principis de l’any 2021, mentre esperàvem l’arribada del nostre tercer fill se’ns va presentar l’oportunitat de comprar un solar per poder construir un habitatge on poder viure els cinc. Actualment, vivim en un pis on hi cabem, però se’ns queda petit.

El 28 de juliol de l’any 2022 amb tota la il·lusió del món vam entregar el projecte per al nostre futur habitatge a l’Ajuntament d’Alaior. Érem conscients que el temps de concessió de les llicències era més o menys d’un any i mig. Aquesta setmana, el nostre fill petit ha complert els 3 anys i continuem a l’espera de la llicència.

És veritat que vam haver d’adequar el projecte a les exigències d’un Pla urbanístic que s’havia d’aprovar i que finalment no ho van fer. Culpa d’això vam perdre un munt de temps refent el projecte durant l’any 2023 i part del 2024, ja que sempre hi havia algun aspecte on la tècnica de l’Ajuntament no estava d’acord. El nostre arquitecte portava en aquell moment diferents projectes a la mateixa zona als quals se’ls va concedir llicència amb els mateixos aspectes que a nosaltres no ens acceptaven.

Finalment, ens assabentem que el pla urbanístic no s’aprova i que podem tirar endavant. Sabem que des d’abans d’aquest estiu l’informe és favorable, però, oh sorpresa!, resulta que fa més de mig any que l’Ajuntament no té jurista que pugui firmar el projecte per concedir-nos la llicència.

Fa mesos que la resposta és la mateixa: «Suposo que ja no li deu quedar gaire. Tenim un jurista que ve un dia per setmana i fa el que pot». Mentrestant, projectes que han entrat després del nostre ja tenen llicència.

També sabem que el mes d’agost es va obrir una borsa per cobrir la vacant de jurista. A dia d’avui no s’ha cobert aquesta plaça. Tenim una persona coneguda que va optar-hi i ens ha informat que no té coneixement de en quin punt es troba aquest procés i no li donen cap resposta des de l’ajuntament.

Durant tot aquest període tot s’ha encarit moltíssim. Aquest estiu l’Ajuntament va aprovar una pujada d’impostos que serà efectiva aviat. D’aquest pas, a més del sobrecost en tots els materials d’obra també ens tocarà pagar una llicència més cara per un motiu purament burocràtic.

Un projecte que vam iniciar amb molta il·lusió s’està convertint en un procés tediós i esgotador. Com a ciutadans ens veiem impotents davant aquesta administració que no ens dona solucions.