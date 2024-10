Teníamos la vuelta a Mahón el pasado viernes 11 de octubre, en el barco 'Ciudad de Granada' de la naviera Trasmed y con acomodación en camarote. Se pusieron en contacto con con nosotros telefónicamente a pocas horas previas de zarpar, nos comunicaron que no había camarotes disponibles y que tendríamos que viajar hasta Ciutadella en butaca. Como parece ser que Trasmed no disponía de ningún ferri nos endosaron como ganado en el 'Ramón Llull' de Baleària, pasando nueve horas (vs las 7h de la ruta contratada) y durmiendo a ratos en la maldita butaca (que uno ya no tiene edad, coñe). Y no contentos con lo dicho, perdimos el menú y el desayuno contratados previamente y que la Compañía Balearia no quiso asumir.

Ni una palaba de disculpa por parte de Trasmed, ni una compensación económica, motu proprio. Esto es lo que le importamos los menorquines a esta compañía de saldo. Por mi parte y siempre que sea posible, voy a evitar viajar con Trasmed. Les aconsejo que hagan lo mismo. no son de fiar.