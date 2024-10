Fa tres dies el Diari MENORCA va treure una notícia que titulava així: «El Govern quiere cubrir la falta de docentes en la concertada con educadores de la pública», més endavant i dins la mateixa notícia també ens diuen que el sindicat majoritari en l’ensenyament balear l’STEI va votar en contra, ANPE i CCOO es van abstenir. La notícia segueix dient «Esta doble actividad paliaría, en cierta medida, cubrir el incremento de plazas que la administración ha concertado este año».

A vam si som capaços d’entendre el que ens diu aquesta notícia, supòs que s’entén perfectament que l’ensenyança concertada (privada) té problemes i no té prou mestres per cobrir les seves necessitats i li volen aclarir aquest problema enviant mestres de l’ensenyança pública.

Fa un mes van començar el nou curs escolar i tenim entès que encara no s’han cobert totes les plaçes de mestres dels centres públics i sense tenir el que és públic cobert del tot, ¿el que els preocupa al Govern Balear és cobrir les mancances de l’ensenyança privada? Perquè la concertada no deixa de ser ensenyança privada, nosaltres creiem que la feina de l’Administració Pública és cobrir primer de tot les mancances del que és públic i no de l’empresa privada, tant la concertada en ensenyança com en la sanitat pública són una de les causes que el públic tengui problemes econòmics, creim que amb els 202.023.765 milions d’euros pressupostats per al 2024 per a l’ensenyança concertada, es podrien aclarir molts de problemes i mancances de la nostra ensenyança pública.

Quans de centres educatius, escoletes, millores en els existents, contractació de personal docent i no docent, manteniment es podrien solucionar de la nostra ensenyança pública amb aquets més de 202 milions d’euros? Serà que el Govern Balear no s’ha enterat que el que té entre les mans són els doblers de totes les persones d’aquestes Illes i no de les empreses privades? El imposts que pagam totes les persones d’aquestes illes són per aclarir els diferents serveis que ha de donar l’Administració Pública als illencs, no per salvar els diferents problemes que tenen les empreses privades. Sra. Prohens, ni vostè ni cap consellera ni conseller del seu Govern tenen cap dret a privatitzar el nostre ensenyament públic, ni la nostra sanitat pública, ni cap dels serveis públics que tenim en aquestes Illes Balears, si els tenim, és conseqüència que temps enrere els vam conquerir amb molta lluita, molt esforç, inclòs sang i sobretot, perquè tenim una Constitució que ens concedeix aquets drets.

És hora que deixem de banda aquella màxima capitalista que sempre serà millor la gestió privada que la pública, perquè queda més que demostrat que és una mentida com una catedral. Governi qui governi les pensions i els nostres drets defensarem amb igualtat i pau.