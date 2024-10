La lluita per recuperar el lliure pas pel Camí de Cavalls, obstaculitzat els anys 80 i 90 per alguns propietaris afectats, va ésser un procés llarg.

Des de l’any 1996, en què vam constituir finalment la coordinadora per la defensa del Camí de Cavalls, hem participat en tot aquest procés de reivindicació i reconeixemet d’aquest històric camí de l’any 1331.

Després de l’aprovació, l’any 2000 de la llei del Camí de Cavalls, la delimitació l’any 2002 i el Pla especial l’any 2003, encara van quedar per fer l’expropiació de la servitud de pas i la fitació de tot el recorregut que va concloure l’any 2010.

El Consell Insular, per evitar conflictes amb l’expropiació de la servitud de pas, va voler arribar a acords amb els propietaris afectats.

Es van sol·licitar un total de 45 canvis de traçat, dels quals només es van rebutjar 2.

Aquells trams de camins que passaven per les cases del lloc o altres, es van desviar més enfora.

Un dels llocs va ésser Santa Teresa, on el camí de cavalls passava per davant les cases i es va desviar uns 300 o 400 metres més enfora.

Abans d’arribar a Santa Teresa, sortint de Tirant, hi ha Binidonaire.

El Camí de Cavalls en aquest tram de Binidonaire, passava un poc més endins, enfora de la mar i no passava per cap casa.

Era un camí suau que anava superant un petit desnivell.

El canvi de traçat que es va fer, ens va dur a un camí perillòs arran de la mar.

Un camí estret d’un metre o metre i mig d’ample, segons quins trossos i a on, si et descuides i llenegues, pots caure pel penya-segat i anar directe a la mar, si sobrevius.

I ara, uns 20 anys després, tots veim les conseqüències de voler passar per aquest terreny tan fràgil, que s’erosiona i degrada amb la pluja i el vent, però també amb el pas excessiu de maratons i curses a peu o bicicleta.

Ara, el resultat és voler fer una gran inversió per aclarir un terreny que pot provocar caigudes i accidents i que no ens va agradar des del començament.

Quan el més lógic seria recuperar el camí original que no passa tan enfora i és molt més segur.

Un altre canvi de traçat amb problemes, és a un tram del camí pel barranc de Cala en Porter.

El camí original, que passava per dins el barranc, ho feia massa a prop dels arbres fruiters que els propietaris tenien gelosos.

El canvi que es va proposar i sempre argumentant que seria factible, realment ara s’enfila per difícils penyals i llargues costes.

Posteriorment per solucionar-ho, es van fer llargues escales de llenya que són difícils de pujar i a més impedeixen el pas dels cavalls.

Un despropòsit per poder emprar el lliure pas pel Camí de Cavalls, ja que els cavalls que tant van participar a les reivindicacions i excursions mensuals reclamant el lliure pas, ara no poden passar per aquí.

Podríem xerrar també del canvi de traçat dalt Sant Jordi, a on es fa difícil transitar amb seguretat...

També hi ha altres trams amb problemes, evidentement, i esperam, desitjam i demanam que el Consell Insular de Menorca els vagi aclarint amb les partides anuals de manteniment.

Eduard Serra, Pere Al·lès, Cati Cardona, Pere Fuster, Paco Truyol, Manolo Lora Buzón, en representació de la Coordinadora per la defensa del Camí de Cavalls