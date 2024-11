Dissabte «Es Diari» va publicar la notícia que l’oposició de Sant Lluís criticava la pèrdua d’ingressos per la davallada de l’IBI, i m’ha sobtat molt, ja que de davallada res, però posats a fer demagògia poden fer creure que sí.

En primer lloc diré que crec que s’han quedat molt curts amb aquesta modificació de dues dècimes que el que farà serà que aquest impost no augmenti tant, però continuarà augmentant en un municipi, que és el que més càrrega impositiva suporta i que l’any passat tenia vuit milions d’euros de romanent, vuit milions cobrats de més als veïns de Sant Lluís que durant els darrers sis anys han espoliat, quan aquests doblers, segons es deia en campanya electoral a on haurien d’estar seria a les butxaques dels veïns, però això és un altre tema que ja n’he parlat abastament, per tant, amb aquestes xifres deixar d’ingressar 150.000 € dels que s’ingressaran de més per l’augment de l’IBI, no faran bullir massa l’olla.

La senyora Pérez defensa la canterella de sempre de l’esquerra, que l’IBI és un dels impostos més justos que hi ha, ja que es paga en funció del valor de cada propietat. Demagògia pura senyora Pérez, perquè aquest valor ens l’adjudica el cadastre a la seva interpretació. Hi ha persones grans, jubilats, que porten vivint durant molts anys a la mateixa casa, i que han vist que per art de màgia, o del cadastre, aquest valor s’ha multiplicat brutalment, li posaré el meu exemple; vaig comprar una casa l’any 1989 que el seu valor cadastral era de 34.111 € ara amb l’última revisió el valor que se li adjudica a la mateixa casa és de 382.729,10 €, més d’un mil per cent més, el que equival a un impost anual amb l’IBI actual de 2.411,19 €, vostè creu que tinc mil vegades més que el 1989 solament perquè el cadastre ho diu? Si jo no venc la casa aquest valor és fictici, però l’impost que hauré de pagar no. Podria estar fins i tot d’acord que aquesta zona quan ho vaig comprar era el cul del món, sense cap servei municipal, ara tampoc en té, però quan la gent gran es va anar morint, els hereus ho van vendre a estrangers a uns preus elevats i la zona ha augmentat de valor, però si jo no ho venc, aquest valor no deixa de ser orientatiu i sobretot fictici, i si ho venc, i faig negoci, ja m’esquilaran amb la plusvàlua municipal i els impostos a Hisenda, mentrestant és una fal·làcia dir que tinc més del que tenia quan ho vaig comprar; i si això passa amb la gent gran també passa als joves que s’han hipotecat per poder tenir una casa amb l’esforç que això els suposa, i solament els falta que els augmentin els impostos municipals perquè algú ha decidit que allò ara val més. Vostès com que no entenen res de la cultura de l’esforç, tant se’ls en fot les circumstàncies econòmiques de les persones que prefereixen progressar treballant a viure de subvencions, vostès prefereixen als subvencionats perquè són més manipulables.

I sí senyora Pérez, aquesta rebaixa de l’IBI era una promesa electoral de l’actual equip de govern, i aquesta promesa els va donar vots, però com que vostès no saben el que és complir una promesa electoral, per això els estranya que els altres mínimament compleixin, que tampoc ho fan del tot, ja que la promesa era davallar impostos, cosa molt difícil, però sí que els haguessin pogut mantenir igual, i el que passarà enguany serà que continuaran augmentant.