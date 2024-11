El Consell Escolar de Menorca i Plataforma 0-3 van dur a terme una trobada, el passat mes d’octubre, per cercar els punts febles de l’etapa que s’han de treballar i com abordar-los.

No ens cansarem de reivindicar la fragilitat de l’etapa educativa 0-3 i la necessitat imperiosa d’equiparar-la a la resta d’etapes educatives. Cal treballar per una normativa actualitzada, un calendari comú a la resta d’etapes educatives, una llei d’oci de la primera infància i, per descomptat, la normalització de la gestió dels centres per part de qui en té la competència.

El fet que la major part dels centres 0-3 de titularitat pública tinguin una gestió externalitzada implica que les treballadores afegeixin al seu ja sobrepassat dia a dia la qüestió de les licitacions del servei. Això les porta a haver-se d’organitzar en cooperatives i, en el millor dels casos, assumir la gestió del centre; en altres, són empreses de fora les que entren a gestionar. Tots i totes tenim present que a Menorca les treballadores es van arromangar per crear cooperatives i lluitar un conveni que dignifica la seva feina (veurem fins quan…).

Per tots aquests motius, Plataforma 0-3 i CEME vam convenir que cal treballar de manera conjunta a nivell d’illa i amb la implicació de tots i totes, com venim fent des de fa una quarantena d’anys.