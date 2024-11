«Ens delectem amb la bellesa de la papallona, però rarament admetem els canvis pels quals

ha passat per aconseguir aquesta bellesa» (Maya Angelou).

Aquesta cita ens serveix com a metàfora del camí que ha seguit i encara segueix l’educació de la primera infància a ca nostra, un camí de qualitat que ve de lluny però que ha estat i està sent molt dur per a qui el basteix, les educadores de 0-3.

La Plataforma 0-3 neix, el 2023, per la necessitat de combatre les febleses del cicle, que deriven d’una gestió no assumida amb normalitat per qui en té la competència autonòmica (Conselleria d’Educació), i que provoca que molts centres de l’illa (més del 50 per cent) tinguin gestions externalitzades, amb empreses d’aquí o de fora, tot i ser centres públics. On quedem les treballadores dels centres, els nostres drets i necessitats laborals, el nostre benestar per poder oferir una qualitat educativa integral?

El fet que no hi hagi una unificació en la gestió dels centres provoca realitats laborals molt diferents. Des d’aquelles que depenen directament d’un ajuntament i es poden dedicar exclusivament a educar, les que depenen de Conselleria i disposen de molts més mitjans humans que qualsevol altre centre, aquelles que depenen d’empreses de fora, sense autonomia ni feedback immediat per resoldre les problemàtiques que sorgeixen dia a dia, aquelles que, després de la seva jornada docent, han de fer d’empresàries per dur endavant la part gestora... Mateix ofici i exigències però diferent manera de ser tractades.

Els centres d’Educació Infantil 0-3, una etapa fràgil i delicada on n’hi hagi, necessiten ordre en la seva gestió. Les educadores d’infantil necessitem poder-nos preocupar, tan sols, de la nostra tasca docent. Menorca, capdavantera en Educació Infantil, es mereix solucions polítiques immediates. Si hem estat capdavanteres i referent nacional en educació 0-3 anys, no hem de permetre quedar a la cua de les solucions que dignifiquin i normalitzin la nostra tasca.