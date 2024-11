Soy propietario de un piso con cochera en Ciutadella y me gustaría alquilarlo con la fórmula «alquiler seguro» que está en vigor - asi parece - desde el 01/11. La fórmula «alquiler seguro» es muy atractiva porque garantiza el cobro total del alquiler pagado por la entidad pública a la cual se alquila el piso, sin que esta última repercuta al propietario posibles impagos del inquilino, que es arrendatario de la entidad pública. Así lo he entendido.

Pero hasta la fecha de hoy me ha resultado imposible encontrar un borrador del contrato de alquiler entre propietario y entidad pública, en el cual este mecanismo sea establecido claramente. He intentado buscar información en el portal de CaIb, en Portal Balear, en el de los agentes de propiedades inmobiliarias, y nada, no encuentro nada.

He intentado también llamar a los teléfonos indicados en los portales, he escrito también a sus correos pero -repito- hasta hoy no tengo respuesta. Pregunto al Govern si puede proporcionar esta información a los posibles interesados por el trámite de sus canales lo antes posible.