Ja aquest hivern, abans de començar la temporada turística que hem passat amb ‘penes i glòries’, les institucions públiques, ens prometien solucions a un de tants ‘punts negres’ que pateix el nostre Camí de Cavalls; concretament el pas inundat de Son Boter, entre Torre-solí i Talis. Ja el mes de desembre de l’any passat, farà un any, tant l’Ajuntament d’Alaior com el Consell insular, asseguraven estar tancant el projecte amb el Govern Balear i actuar per garantir el pas transitable en aquest tram del sender públic del barranc que encara avui segueix anegat, inundat permanentment.

Concretament, la notícia a la qual em referesc deia: «Es preveu que, abans de la temporada estival, el Govern introdueixi a la zona maquinària pesada per retirar els blocs de pedra arenisca. Un cop fet això, el Consell podarà i donarà pas al camí amb la instal·lació d’una passarel·la més alta del normal que, asseguren, estarà preparada perquè també puguin transitar cavalls. El cost d’aquestes actuacions, detallen des de la institució insular, es finançarà amb un pressupost orientatiu que encara ha de ser aprovat de 13.900 euros, que assumirà, segons el Consell, la Conselleria del Mar del Govern.

La instal·lació de la passarel·la té com a objectiu donar resposta al clam popular de recuperar definitivament la transitabilitat d’aquest singular camí, en el qual, expliquen des del Consell, les savines havien tirat els murs de contenció dels dos costats del torrent que desemboca al mar, provocant que l’aigua quedés estancada».

Així esperam i esperam com sempre i res no es fa ni s’ha fet. Res fan ni han fet aquells qui el primer que sí saben fer és apujar-se el sou... I xerren i xerren i cobren i cobren i alguns arribarem a pensar que, com sempre o com ens tenen ja acostumats, se’n riuen (per no dir una altra paraula). Quina pena. Després s’estranyaran que guanyin les eleccions els nefasts populistes estil Trump o Milei. Què hi farem. Deu ser ver que, desgraciadament, tenim el que ens mereixem.