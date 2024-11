Encara amb llàgrimes als ulls i amb les emocions a flor de pell, volem agrair a totes les persones, que durant aquests mesos han fet tanta feina perquè es pogués retre homenatge al nostre estimat Sente. Especialment els Ja t’ho Diré, Leonmanso, Obeses, Si Fa Sol, i a tots els seus companys de viatge durant molts anys, persones que, com en Sente creuen en la música per fer del món un lloc millor. També agraïm especialment les trobades que hem fet amb en Cris, Titín, Pau, Llure, Juli, Glòria, Dolors, per explicar-nos tots els detalls dels dos concerts, primer a La Mirona de Salt, i a la plaça de la Pau de Ciutadella.

Aquest concert ha estat benèfic, amb fons destinats a l’Associació contra el Càncer de Menorca. Agraïm la bona feina que fan a aquesta entitat, especialment a na Rufi, que sempre van estar pendents per si necessitàvem res, mentre en Sente va estar malalt. Com moltes altres famílies vam viure què significa tenir una persona malalta. I per açò, des d’aquí volem donar una forta abraçada a totes les famílies que passen per un procés semblant.

Finalment, donam les gràcies als amics d’en Sente, i també als nostres amics, amigues i família, haver estat pendents de nosaltres, durant aquell temps. Un visita, una telefonada, un missatge, un dinar, els cafès del dimarts al Casino, el sopar d’estiu al Jazzbah, que sempre van ser una alenada d’aire per a ell: Miguel, Isabel, Neda, Iosune, Titín, Pau, Nuri, Cris, Juli, Fel, Pedro B., Quim i moltíssims més, vos estimam!

I tornant als concerts: més de 65 músics sonant i 3.700 persones corejant les cançons no s’havia vist mai a Menorca. Aquests han estat concerts intergeneracionals, on ens heu fet vibrar i reviure part de la música feta a Menorca i que ens ha acompanyat els darrers 50 anys, i això ha estat possible gràcies a tots vosaltres. Hi havia una estrella a l’Univers que ens mirava, allà, al costat de sa lluna.

Gràcies per tot, tenim «El cor calent».