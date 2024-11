El juliol de 2023 Ara Maó va votar a favor del candidat que presentava el PSOE per a batle de la nostra ciutat, malgrat que, pocs dies abans, el mateix PSOE havia decidit unilateralment rompre negociacions i no reeditar un nou pacte de govern en coalició amb Ara Maó.

Des de l’agrupació ciutadana creim que Maó ha de tenir un govern progressista per a executar les polítiques que considerem necessàries, i per aquest motiu va donar-li el seu suport, sense contrapartides, encara que quedéssim fora del govern.

Mig any després d’aquella investidura, a l’hora d’aprovar els pressupostos municipals per a l’any 2024, Ara Maó, després del període de negociacions pertinents i amb un acord escrit amb els compromisos contrets, va donar suport de nou al govern en minoria del PSOE votant a favor d’un pressupost consensuat que havia de servir per a donar continuïtat a les polítiques progressistes a la nostra ciutat.

Des de llavors, hi ha hagut moltes reunions i negociacions entre Ara Maó i el PSOE per a minvar les diferències en molts de temes, com la manera de fer i entendre la política, per a respondre a les necessitats de la nostra ciutadania. Ho vam fer amb la intenció de continuar amb els objectius i projectes que creiem necessaris per a la població.

Avui, però, han passat moltes coses i se’ns fa molt difícil continuar donant suport des de fora del govern al PSOE. Explicarem per què.

Actualment, ens trobam immersos en les negociacions per als pressuposts municipals del 2025, amb els quals voldríem consensuar aspectes del futur més pròxim de la ciutat. Hem fet un repàs de tots aquells temes que consideram imprescindibles i dels compromisos i acords que el PSOE no ha mantingut ni respectat amb Ara Maó.

S’ha condemnat la Sala Augusta a un futur incert. Després que el ple de l’ajuntament acordàs per majoria absoluta reprendre la licitació del projecte de fer de la Sala Augusta la seu del Conservatori de Música i Dansa de Menorca, el batle va decidir, unilateralment, abandonar el projecte per una altra ubicació, sense un projecte alternatiu, acceptant la proposta del PP del Govern Balear.

Més endavant, Ara Maó va haver de plantar-se amb les ordenances fiscals per evitar que s’implantés una nova taxa de fems sense un mínim de progressivitat en els imports ni en la seva aplicació en el temps.

Recentment, hem rebut el vot en contra de l’equip de govern a la nostra proposta de reservar un mínim del 25% del pressupost municipal per a inversions en projectes relacionats amb el cicle de l’aigua, que serà vital per al futur de la seva gestió. També hem vist la negativa del batle per formalitzar l’aplicació del sistema VioGén contra la violència de gènere al municipi de Maó, que tenia el suport majoritari de tot el plenari.

Així mateix, podem recordar els projectes i acords que es van plasmar en el pressupost de 2024 i que tampoc s’han complert, com la revisió del PGOU del municipi per adaptar-lo al Pla Territorial Insular del 2023 i a la Llei de Reserva de Biosfera, o la definició d’un projecte de futur per a la nau de l’antiga SEAT de la plaça Miranda, tenint en compte la voluntat popular recollida en la consulta ciutadana realitzada, o les millores i el desenvolupament definitiu de la zona verda de Dalt es Cos.

A més, tots aquests incompliments venen de la mà d’una falta de transparència imperdonable, denunciada per tota l’oposició i reconeguda fins i tot per l’equip de govern, però no s’hi ha volgut posar remei en tot aquest temps. El Portal de Transparència del web de l’Ajuntament de Maó, destacat públicament quan Ara Maó era al govern municipal com un dels punters a les Balears i a Espanya en general, ha patit una decadència evident.

Per acabar, no podem deixar de fer referència a la falta de capacitat de gestió de l’equip de govern del PSOE, que ens ha dut a situacions injustificables com la recent crisi de l’aigua, en què no es va arribar a posar un remei eficaç al mal funcionament detectat a la desnitrificadora de Malbúger i no es va informar la població quan la mateixa empresa concessionària del servei havia informat per escrit a l’ajuntament amb un contundent informe que ni tan sols es va arribar a obrir.

És per tot el que hem exposat de manera molt resumida, l’incompliment d’acords i compromisos durant el darrer any i mig, que fa molt difícil seguir estalonant l’equip de govern en temes clau. Si res no canvia, des d’Ara Maó se’ns fa molt difícil tornar a donar suport a un nou pressupost per a l’any venidor. Creiem que la ciutadania ho entendrà perfectament.