Duim ja masses mesos en què els radars des Migjorn són notícia, amb més de 48 mil multes tramitades, de les quals sols reverteix al municipi el 41 per cent brut de l’import efectivament cobrat; fa empegueir veure com mentre una empresa fa caixa, qui assumeix el cost de totes les despeses de tramitació i notificació (amb elevades factures que presenten l’empresa que fa la gestió i Correus) és el Consistori, o sia, els propis veïnats des Migjorn Gran.

Després d’un any llarg de notícies poc clares per part de la batlessa Camps (PP) i de mentides sobre el nombre real de sancions tramitades, després d’un llarg any d’una manca d’empatia cap a la multitud de ciutadans i petits empresaris afectats, tant per part del govern local com per part de l’oposició (PSOE), me prenc la llicència, clar i ras, de fer alguns apunts en favor dels ciutadans i pimes que han estat presa fàcil d’aquests radars.

Cas que hageu abonat l’import de les multes del radar de la sortida del poble, en direcció a la urbanització de Sant Tomàs, al punt quilomètric 7 de la carretera Me-18, aconsellaria que la persona/empresa denunciada faci una senzilla instància dirigida a la batlessa des Migjorn, on sol·liciti el retorn de l’import pagat, recordant un fet públicament conegut: que el Radar no estava situat dins un espai urbà, com va deixar palès el propi Consell de Menorca. Res a perdre per fer-ho, sols uns minuts de feina. I prest o tard, la batlessa haurà de contestar cada petició que li fem; i, si és favorable al veïnat, tornar-li els doblers.

Cas de les moltes persones i Pimes que aquestes setmanes reben multitud de propostes de multa del Radar situat davant els apartaments Vistamar: si l’heu pagada, reclameu la devolució; si encara no heu abonat la sanció, recomanaria entrar un escrit a la batllia dient que abans de pagar voleu consultar còpia de l’acta de recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament, o, en el seu defecte, l’autorització de la societat propietària de Sant Tomàs per la qual es permet al Consistori la instal·lació d’aquest radar a un vial encara no recepcionat per l’administració pública local. Evidentment, aquesta autorització haurà de ser prèvia a la data del dia 18/6/2024 en què els operaris col·locaven la segona «màquina de fer doblers», després d’haver ingressat els doblers amb la primera, col·locada en sòl rústic segons el Consell Insular.

Resum de la situació a data d’avui: un empresa va pagar tres carcasses i una càmera per ‘caçar’ conductors que van a poc més de 30 km/h; la qual, feta aquesta minsa despesa, s’està lucrant rebent el 59 per cent net de les multes que ens cobra l’Ajuntament des Migjorn Gran. Un Consistori desbordat per la tramitació de desenes de milers de propostes de sanció de trànsit; una oposició inefectiva que poca cosa fa més que escriure cartes al diari; una batlessa que, fins on jo sé, no ha contestat les moltes al·legacions rebudes; uns treballadors de Pimes als quals se’ls multiplica fins a l’infinit la feina de comunicar a l’Ajuntament qui era el conductor del vehicle, tal dia a tal hora, a més de la retirada de punts, associada a uns radars que no sabem si la Direcció General de Trànsit els avala.

Confio veure aviat com els ciutadans acabem per fer entrar en raó els governants i l’oposició d’aquest Ajuntament per tal d’acabar ja amb aquest monumental despropòsit amb innegables connotacions recaptatòries. Alumbrados Viarios S.A. és el gran beneficiari davant la passivitat tant del govern com de l’oposició; perquè..., ¿on queda allò que sou els representants dels ciutadans i que vetlleu pel nostre bé?; ¿on són aquelles frases que dèieu, i deis, treballem pel poble, estem al costat del poble, mentre regaleu el 59% dels ingressos a una empresa privada? Hem de remarcar que aquests ingressos mai revertiran en favor del poble i, per tant, això és el ‘negoci de na peix frit’ per als ciutadans des Migjorn Gran i per l’erari públic.