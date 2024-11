Permítanme expresar mi opinión sobre el tema de la recogida de basuras implantado en Es Castell y una parte del municipio de Maó. No voy a entrar en el debate del cobro de la tasa en relación a los metros cuadrados de la vivienda, punto de vista con el que estoy en desacuerdo por su afán recaudador y por ser notoriamente injusto.

En esta cuestión de la recogida selectiva para el tratamiento eficaz de los desperdicios, pienso que se ha perdido de vista el objetivo fundamental, es decir, el apostar por una Menorca más sostenible. Un trabajo que nos toca hacer a toda la población a través de los municipios de la Isla. ¿De qué sirve que solo lo haga Es Castell y una parte de Maó, para el conjunto de la Isla? De nada, más allá de un buen dato estadístico.

El sistema funciona, eso debemos tenerlo claro, pero, de nada sirve si el resto de la Isla mira hacia otro lado y no se implica en implantar dicho método de puerta a puerta en sus municipios… dicen que todo se andará, que más adelante se estudiará… pero, de momento nadie parece hacer nada y el tiempo pasa y otros pagan por nada.

Tengo la sensación de que los habitantes del pueblo y la media ciudad donde este sistema funciona desde hace meses, son los conejitos de indias de un experimento sin la perseverancia ni la convicción de los políticos por una Menorca más limpia, sin esos humos, agujeros o montañas artificiales de porquería acumulada.

Así pues, siendo una responsabilidad de todas y todos los menorquines, pienso que es injusto pagar por un sistema que, aunque efectivo, a día de hoy, que no deja de ser una pose política sin voluntad real de cambio. Quizás la postura más coherente para esa minoría poblacional a la que se le ha impuesto el pago de una tasa injustificada con casi nulos beneficios y soluciones para la Isla, sería negarse a pagarla hasta que en toda la isla no se implante el mismo sistema.

No se trata de querer que los demás también paguen, se trata de la salud ambiental de nuestra Isla. Debemos estar todos implicados, si no, no sirve de nada, es como una gota en un océano como mucho. El Consell Insular debería implicarse y presionar a los ayuntamientos que se acogen a prórrogas de los viejos contratos de recogida selectiva, esquivando el bulto y, mientras no lo consiga, librar a la población de ejercer de ... (espacio para rellenar a gusto del lector) y encima tener que pagar la cama. O todos o nadie, esta es mi opinión.