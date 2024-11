Una vegada digerida la «ressaca paellera», m’agradaria posar en valor tot el poble de Sant Climent. A uns, per la seva predisposició a la festa, i altres, per fer que els primers ho poguessin gaudir.

Moltes gràcies als grans xefs, Kiko Pons, Pepe Balaguer i Rosa Rotger per fer-nos gaudir d’una fantàstica paella i un original i exquisit postre.

D’igual manera, sense l’equip de voluntaris fent pinya hauria estat impossible fer-ho, i amb l’AVV de Sant Climent allisant el camí, tot ha estat molt fàcil.

L’apoteòsica cloenda amb els cantaires i músics va ser entranyable.

I com oblidar-me dels comerciants del poble que sempre hi són per col·laborar.

A tots, moltes gràcies per compartir un dia de Sant Climent fent poble.

També, gràcies a l’Ajuntament per facilitar-nos material i les gestions de permisos.

PD: Hem de repetir la paella?