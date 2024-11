Aquest passat dia 5 de novembre el diari digital «Público» va publicar un article signat per Maria Martínez Collado i que titulava així: «El fracaso del concurso de Muface abre la puerta a una mayor inyección de dinero publico a la sanidad privada». L’entrellat de la notícia és que el Govern Estatal va fer una proposta d’augment de primes, a aquestes asseguradores privades d’un 17,2%, però aquestes asseguradores troben que és insuficient i que hauria de ser d’entre un 25% i un 40% per poder mantenir la qualitat del servei (ara resulta que els beneficis de les empreses privades els denominen «qualitat del servei»), si vivim coses veurem.

El problema principal és que pareix que el ministre del ram està disposat a fer una nova proposta i no descarta augmentar la part econòmica (suposam que després ens vindrà a dir que no hi ha doblers per pagar la Sanitat Pública, clar, els desvien cap a la Sanitat Privada a dojo i aquesta, cada any augmenta en beneficis econòmics i la nostra Sanitat Pública augmenta amb el mateix tant per cent però en problemes i descapitalització).

Ens agradaria fer unes preguntes a les persones que han intervingut en què aquesta aberració es dugués a terme, és a dir, que l’Estat Espanyol estigui pagant amb els doblers de tothom unes mútues privades només per als funcionaris, perquè per dur açò a terme han intervingut polítics de tots els corrents, sindicats majoritaris, empresariat del ram i també, nosaltres que no ens volem assabentar del que estan fent els nostres polítics i ens basta que ens diguin que som lliures perquè podem anar a fer una birra al bar. Voltros sabíeu que amb els vostres imposts s’està pagant unes mútues privades per als Funcionaris i Polítics? Estàs d’acord que així sigui i que açò en part sigui el que ens va destruint la nostra Sanitat Pública? Trobes que la gestió que es fa de la nostra sanitat pública tant estatal com autonòmica és bona? No trobes que seria millor que l’Estat i les comunitats autònomes deixessin de contribuir en la privatització de la Sanitat Pública? No trobes que seria millor que aquests doblers es dediquessin a reforçar els serveis i dotacions sanitàries públiques?

Fa molts anys que s’està dient amb molt d’orgull que tenim la millor Sanitat Pública del món, el problema és que mentre ens estan dient açò, amb l’altra mà s’estaven signant acords per a poc a poc i sense renou, anar fent el contrari.