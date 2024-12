Us vull explicar el meu cas que crec que pot haver-hi molts més residents com jo que es trobin un altre dia amb el meu cas. El meu nom és Catalina Moll Torres, resident a Ciutadella, mare d’una filla Maria Moll Torres, resident a GB.

Dia 10 de novembre de 2024 vaig haver d’anar a Palma de Mallorca a operar-me d’una vitrectomia, som família monoparental, la meva filla viu a Londres i tant sí com no em va voler acompanyar ella en aquesta situació. La sorpresa va ser que quan vaig anar a l’agència de viatge per reservar els passatges seus i meus de Menorca-Palma, Palma-Menorca, com que no és resident no es confirmaven els seus, l’empleada de l’agència em va donar un full on es pot autoritzar el pagament encara que no siguis resident perquè a ‘trasllats’ ho firmessin, i què va passar?, amb la sorpresa i la impotència de la pobra funcionària de trasllats, la seva jefa li va dir que era impossible firmar-ho perquè només hi havia conveni amb el Marroc i Colòmbia. Jo li vaig contestar que no era racista (volia dir que no volia llevar drets a cap col·lectiu) ella em va respondre que ella tampoc, però que en aquest cas no hi havia dret.

I així ho veig jo també, us diré que la setmana que ve aniré a trasllats per presentar una queixa, ja que he de tornar a Palma per revisió, però vull que se sàpiga que si jo som la resident, si som jo la que necessit acompanyant, que la meva filla no és resident, però és espanyola i ciutadellenca, com pot ser que no es firmi un permís de pagament dels passatges a un acompanyant d’una resident?

La broma em va costar 107€ que si jo ho hagués sabut, ja la feia anar des de Londres directa a Palma que li hauria sortit més barat i jo només hauria d’haver pagat el passatge de tornada de Palma-Menorca que és quan més falta em feia.

Res, només vull que es faci públic aquest fet, perquè la gent ho sàpiga que si li passa el mateix cas haurà de pagar, i pressionar a l’administració perquè no torni a passar, jo fiï posar una queixa amb la factura, perquè em siguin retornats aquests doblers. No sé si tindré sort, però vull tenir dret al pataleo com a ciutadana resident a les illes.