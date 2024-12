Desde Menorca per València fem una crida al poble menorquí, que qui vulgui posar el seu granet d’arena, per ajudar València, en concret Utiel i Catarroja. Duim unes setmanes de feina. Hi posem tot es nostre cor.

Estem en contacte directe amb Utiel, un dels pobles afectats. Creim que el que podem fer és una mil·lèssima part del que es necessita en el poble d’Utiel, on en aquest moments, les cases afectades pujen a unes 500, però encara poden ser més. Volem intentar vestir d’amor de Menorca, cada casa que poguem. Els electrodomèstics en bon estat és el que més complicat resulta que es pugui donar, per açò, fem una crida a hotels, aparthotels, tendes especialitzades que vulguin col·laborar. Per els particulars, la opció de comprar cuines de taula de dos fogons, o electrodomèstics senzills com estufes, si no teniu coses que donar, també pot ser una forma de col·laborar i estem en contacte amb tendes on es podria fer la compra, amb possibles descomptes. Agraïm la feina de totes les persones implicades amb açò que estem fent i que respon a la crida de na Rosa , que està allà a Utiel. A l’hotel White sands de s’Arenal den Castell, a na Carmina i na Joana, na Xisca i tots els treballadors de l’hotel que van baratar el seu torn per estar carregant el mobiliari. A Bernat Petrus, Mehoca, Palliser, Potencia, en Tero, i altres que estan pensant col·laborar, a Mascaró Morera, que és gràcies a ells que podem enviar les coses. I totes les donacions rebudes fins ara, de la gent de Menorca. Tenim una setmana més perquè pugueu dur les vostres donacions, i sobretot, fer tot el possible, per dur les coses al centre de recepció, als quarters des Mercadal. Hem penjat alguns cartells i fem difusió per xarxes socials. Nosaltres no tenim la logística d’una empresa, ni d’un govern, i estem fent un esforç físic i mental. Coordinar, carregar, organitzar, enviar…. som es poble.