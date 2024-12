Segons pareix, però encara no és oficial, l’augment de les Pensions per l’any que ve serà d’un 2,8% i com pensionistes que som, voldríem fer unes consideracions al respecte:

En l’argot de la socioeconomia, «cuinar» és manipular les dades que es publiquen perquè siguin tan favorables com sigui possible per als que les donen. L’IPC és una dada «cuinada», per la via de mesclar elements que tenen a veure, o no, amb el cost real de la vida, en aquest cas de les i els pensionistes. Basti assenyalar que les persones pensionistes dedicam la major part dels nostres recursos a l’alimentació i, mentre aquesta s’ha encarit quasi un 40% en els darrers 4 anys (segons diu l’OCU), les nostres pensions han augmentat un 11,9% en el mateix període de temps.

És a dir, els mateixos aliments que compràvem el 2.020 amb 100 euros, ara ens costen 140 euros, i només en tenim 111,9 per gastar. Anam guanyant o perdent amb les nostres Pensions?

Suposam que en no molts de dies, el Govern espanyol anunciarà un percentatge d’augment «un poc més generós» (l’any passat va ser un 6,9%), per a les pensions mínimes i no contributives, però açò tampoc solucionarà el vertader problema de fons. I és que el 60% de les pensions (majoritàriament de dones) no arriben als 1.000 euros, i les no contributives són de 517,9 euros mensuals. Per açò, és urgent atendre les justes reclamacions de les organitzacions pensionistes.

Que demanam:

1. L’aquiparament de les pensions mínimes al salari mínim interprofessional (actualment 1.134 euros), per reduir l’escandalosa bretxa de gènere, que en pensions està en el 32%.

2. L’actualització de les pensions segons l’IPC real i anual, que garanteixi el poder adquisitiu i la recuperació del mecanisme de la paga compensatòria sobre el desviament de l’IPC anual.

3. Realització de l’auditoria dels contes de la Seguretat Social, prevista en la llei 21/2021, i que el Govern està incomplint fa dos anys i mig.

4. Eliminar els Plans Privats d’Empresa (PPEs), que sols beneficien als empresaris, ja que els redueixen les seves cotitzacions a la Seguretat Social així com l’impost de Societats.

5. Eliminar els coeficients reductors de les jubilacions avançades en les carreres de cotització de 40 anys o més.

Creim que així, com estan les coses ara com ara, no són res exagerat el que demanam.

«Governi qui governi les pensions i els nostres drets defensarem amb igualtat i pau».

(*) Portaveu de la Plataforma de Pensionistes per a la seva Dignitat