Després del darrer article del Partit Popular d’Alaior a la revista local «S’Ull de Sol», no puc fer més que escriure unes paraules.

No acab d’entendre quin és el joc del PP Alaior. Ha arribat un moment en què estic cansada de fer bona cara i no dir res.

Des del PSOE Alaior esteim farts de demanar transparència a l’Equip de Govern, que ens expliquin les coses, que no esperin a tenir el problema damunt la taula per actuar, etc. Però no hi ha manera que ens facin cas. Tenen els mitjans per fer-ho: reunions, comissions, plens... Però no ens informen de res. Nosaltres, en tot moment reivindicam que esteim per ajudar, que estenem la mà per remar tots junts. Però ni cas.

Em faig creus quan veig en els seus arguments que ens culpen de tots els mals i que fan atacs personals al nostre portaveu i a alguns dels nostres companys d’agrupació. Crec que és un fet molt greu que s’ataqui personalment un company, dient nom i cognoms, sense tenir evidències dels fets. Com crec que és de vergonya que el PP Alaior publiqui, a «S’Ull de Sol» que el Butlletí d’Informació Municipal «va traslladar a l’opinió pública informació veraç, imparcial, objectiva, sense biaix polític». Fins al moment, aquest butlletí no ha estat més que un pamflet polític del PP que pagàvem entre tots els alaiorencs.

El PSOE Alaior, just va pujar dalt la Sala, una de les primeres mocions que va presentar va ser que volíem participar en la creació d’aquest butlletí, donant unitat a l’Ajuntament i pluralitat d’opinió. Hem hagut d’esperar quasi dos anys perquè això sigui efectiu. Per descomptat, nosaltres no n’hem tingut informació fins fa un mes, que se’ns va demanar un escrit irrisori d’un màxim de 150 paraules (aquí ja duim 300 paraules, perquè us en feu a la idea).

En definitiva, com continua dient l’escrit del Partit Popular d’Alaior a «S’Ull de Sol», «els vesins tenen dret a ser informats del que l’Ajuntament fa per ells i l’Ajuntament té el deure d’informar els vesins del que fa, en un exercici de màxima transparència». M’agradaria que així fos, sense atacar i calumniar els nostres companys, sense haver de ser nosaltres els que hagem d’anar a cercar la informació als registres d’entrada perquè no se’ns informa de res, essent més transparents i menys antidemocràtics.

Des del PSOE Alaior continuarem treballant pels alaiorencs, continuarem insistint.