Benvolguda Noemí García,

Em dirigeixo a vostè en resposta a les crítiques expressades recentment en relació amb el projecte «Tauli», la mascota oficial de Menorca. Com a creador, m’agradaria aprofitar aquesta oportunitat per aclarir alguns punts i respondre a les seves preocupacions.

Primerament, vull subratllar que la creació de «Tauli» ha estat una iniciativa totalment privada i autofinançada, sense cap tipus de suport econòmic per part del Consell Insular de Menorca ni de l’Agència Menorca Talaiòtica. La meva motivació en la creació d’aquesta mascota va ser contribuir a la difusió i valorització del patrimoni cultural de Menorca Talaiòtica, recentment declarat Patrimoni Mundial per la Unesco. Tot i així, evidentment, el meu objectiu és doble: a banda d’oferir un producte que ajudi a reforçar la visibilitat d’aquest patrimoni de manera respectuosa i innovadora, també pretén obtenir un rendiment de la meua feina i dels diners que he arriscat en aquest projecte. Idear, dissenyar i produir el peluix, el llibret didàctic que l’acompanya, la pàgina web per promocionar-lo, la creació de contingut per a les xarxes socials,... ha implicat dedicar-hi mesos de feina i una gran quantitat de recursos econòmics propis. En aquest sentit, jo assumesc tots els riscos: si el peluix no es ven, tota la feina que hi he dedicat haurà estat debades, i no recuperaré la inversió. Em pot explicar què hi veu de poc ètic en obtenir un benefici derivat de l’esforç propi?

Crec que l’acord entre l’Agència Menorca Talaiòtica i jo, com a creador de la mascota, és un exemple de bona col·laboració públic-privada, en sintonia amb allò que estableixen els estatuts de l’Agència Menorca Talaiòtica. Així, l’Article 3 d’aquests estatuts fomenta la participació social i empresarial en la difusió del patrimoni, i l’Article 8, que permet signar convenis amb entitats privades, avalen que iniciatives com la creació de «Tauli» són importants i beneficioses per a la marca Menorca Talaiòtica i per al patrimoni de Menorca.

A través de «Tauli», no només estic promocionant aquest patrimoni, sinó també contribuint a l’economia local i la promoció turística de Menorca, tot respectant els valors representats pel logotip de Menorca Talaiòtica. La meva acció no busca «lucrar-me» de la marca, sinó simplement contribuir a donar a conèixer aquesta part fonamental de la nostra història i cultura. El projecte ajuda a difondre la marca de Menorca Talaiòtica de forma respectuosa, sense demanar doblers, a canvi, a l’administració. Incideixo que és un producte personal i totalment autofinançat.

Aquesta iniciativa és un exemple de com els projectes privats poden contribuir positivament a la difusió cultural i al desenvolupament de Menorca. Amb l’objectiu de generar visibilitat global per al patrimoni de Menorca, amb el compromís de respectar les normatives i les condicions establertes per les autoritats competents.

M’agradaria expressar el meu malestar davant les crítiques que el seu partit ha fet, ja que m’afecten personalment. Aquestes crítiques, lluny d’ajudar, poden generar rebuig cap a la meva feina i esforç com a petit empresari local, que, com molts altres, treballa per contribuir al bé comú de Menorca.

Sembla que es denota una manca d’informació en relació al projecte i una gran falta d’estima cap als petits empresaris de l’Illa.

Cal recordar que des de fa molts anys, el Consell Insular de Menorca promou i gestiona diversos «productes», com per exemple el Camí de Cavalls. Aquest camí, en el qual el Consell hi inverteix cada any una bona quantitat de doblers per al seu manteniment, és utilitzat per diverses empreses privades per desenvolupar la seva activitat económica. És dolent açò? Des del meu punt de vista, no, ja que una de les funcions de l’administració ha de ser fomentar les iniciatives econòmiques privades. Entre altres coses perquè aquesta activitat econòmica, amb els seus impostos, és la que permet el funcionament de l’administració pública. La crítica a l’ús de la marca Menorca Talaiòtica posa en evidència una manca de comprensió o, com a mínim, un doble estàndard pel que fa a les iniciatives privades que, recolzant-se en l’activitat de l’administració pública, contribueixen al desenvolupament de Menorca.

Per últim, m’agradaria animar-vos a tots els polítics a deixar de costat les discussions internes i a centrar-vos en les qüestions que realment són importants per als ciutadans. Cal que es creïn sinèrgies, que es treballi en equip i que tots, des de les diferents formacions polítiques, aneu a una pels interessos de Menorca. Que els petits empresaris de l’Illa puguem treballar amb tranquil·litat i que les nostres iniciatives siguin valorades i respectades.

Restant a la seva disposició per a qualsevol aclariment, li envio una cordial salutació i una invitació a conèixer de primera mà el projecte, regalant una Tauli a les persones que estima.