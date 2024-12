Entenc que no hi ha res més encertat que l’accés al càrrec de ministre d’Ultramar de França de Manuel Valls, polític francès, català de naixement i molt conegut a Menorca, on es va casar no fa massa. L’àmbit territorial d’aquest ministeri és molt extens arreu del món, des de Martinica a Guadalupe, passant per la Polinèsia francesa, Nova Caledònia fins a l’Arxipèlag Mayotte, molt citat als mitjans darrerament per l’important terratrèmol que ha patit.

Òbviament, açò no té res a veure amb la cada dia més nombrosa presència de ciutadans francesos a Menorca, però mai és de més que el seu ministre d’Ultramar sigui un habitual de la nostra illa.