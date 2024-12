A punt d’acabar l’últim mes de l’any, faig arribar aquestes peticions a l’empresa TMSA,

com a usuària de la línia 01 Maó-Ciutadella, amb el desig que alguna d’elles es compleixi i puguem començar l’any nou amb més alegria:

- Renovar la flota d’autobusos en la mesura del possible.

- Fer un bon manteniment de la flota existent (el sistema de climatització i calefacció oscil·la entre el fred polar, la calor tropical i fins i tot les goteres; i en alguns seients t’hi pots deixar el cul i l’esquena!).

- Millorar la puntualitat.

- Modernitzar la pàgina web en el disseny i els continguts: fer la informació més accessible i intuïtiva, no a través d’arxius PDF enllaçats, com si es tractés d’una gimcana.

- Crear una app de mobilitat TMSA descarregable als telèfons mòbils en diferents idiomes que aglutini tota la informació, que permeti la compra i emmagatzematge de

tots els títols de transport (targeta de transport, bitllets i abonaments), la visualització dels autobusos en ruta, el temps d’espera i les combinacions de transbord tenint en compte també les línies d’autobusos operades per Autos Fornells i Autocares Torres.

- Permetre el pagament dins de l’autobús amb targeta bancària, el mòbil o a través de l’app i no tan sols en efectiu.

- Incorporar a les parades una pantalla per saber el temps d’espera dels autobusos, així com d’altres tecnologies per facilitar l’accés a la informació a viatgers amb discapacitats visuals i auditives.

- Incorporar el bitllet d’anada i tornada per gaudir de descompte.

- Augmentar la tipologia d’abonaments: setmanal, mensual, estacional (temporada

d’hivern, temporada d’estiu) i anual.

- Aplicar el màxim descompte possible a infants, estudiants, persones jubilades, majors de 65 anys, en atur o risc d’exclusió social i persones amb discapacitat.

- Crear una varietat d’abonaments específica per als turistes adaptable a la duració de la seva estança (des de 24 hores a 7 dies) que incorpori descomptes a altres serveis associats (restaurants, museus, botigues…)

- I sobretot, per favor, renovar el vídeo publicitari de l’empresa de l’època pandèmica en què apareixen tots els seus protagonistes amb mascareta! (per sort, això ja és història i dona molt mala imatge com a publicitat!).

Feu que el que consta a la pàgina d’inici de la vostra web sigui real:

«Bienvenidos a la web de Transportes Menorca. Te invitamos a vivir nuestra isla de forma respetuosa y cómoda. Nuestros autobuses te llevarán a tu destino.

Nuestra preocupación es la de ofrecer un mejor servicio y una información más clara a nuestros usuarios para que el transporte público en Menorca se consolide como una manera responsable, cómoda y económica de moverse. Queremos que la experiencia de viajar con TMSA sea útil para los residentes en nuestra isla y también para los visitantes.

¡Buen viaje!».

En definitiva, desitjo a aquesta empresa que el proper 2025 es modernitzi i s’adapti a la realitat del món del segle XXI per donar el millor servei als residents de Menorca i a tots els seus visitants. Penseu que la IA ja és aquí!

Aprofito per agrair a la conductora i a la resta de conductors d’aquesta línia per la seva

feina; gràcies a ’vosaltres seguiré disfrutant del paisatge, de la música, dels llibres i de les converses!