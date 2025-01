De tots és sabut que la situació dels horts a Menorca es troba aturada des de fa molts d’anys. Desconeixem els interessos que existeixen darrere aquesta deixadesa.

Hem vist com cada quatre anys els grups polítics amb independència del seu color prometen legalitzar els hortals, però mai no ho han fet. Veiem com després d’un suposat intent de permetre legalitzar, surt una notícia al diari referent al suposat enuig del GOB sobre la nova decisió política. I això pot fer que els lectors se n’adonin que el GOB ostenta tant de poder que pot bloquejar intents d’arreglar els llimbs legals en què es troben les construccions en sòl rústic. És una situació que es repeteix sovint a Menorca. Es tracta simplement d’una gran obra de teatre per mantenir un silenci absolut amb la finalitat que res no es mogui. Només cal veure que els ajuntaments hi participen i són els primers a aturar la legalització. Recordem que hi ha tres plans especials presentats a Menorca i després de dotze anys mai no han donat resposta als seus propietaris.

De moment és clar que no hi ha interès polític, però sou perfectament conscients que molta gent viu al camp avui dia i, si apliqueu el sentit comú, sabeu que els horts a Menorca no necessiten un consorci agressor sinó de coneixement i seny per a arreglar una situació estancada des de fa molts d’anys.

= CIUTADELLA