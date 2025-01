La rifa del porquet de Sant Antoni, a benefici de l’Hospital Municipal, és una de les tradicions d’aquesta festivitat a Ciutadella. El porc és comprat per l’Ajuntament i donat a l’Hospital perquè pugui ser rifat. L’animal viu en llibertat a Es Pinaret, on és alimentat pels fillets i filletes de la població, i en ocasions, com enguany, conviu amb altres animals.

Tot i que el seu final hagi de ser convertir-se en embotits, com passa habitualment, el porquet es mereix tot el nostre respecte, també al final de la seva vida. És un animal que ens ha servit, ens servirà d’aliment i és part de la tradició i de la celebració del nostre patró, Sant Antoni. Per tant, consideram important respectar-lo i evitar-li un sofriment innecessari.

Per això hem decidit que no cal que l’animal estigui present a la plaça de Sant Antoni el dia 17 al matí dins d’una gàbia, ni que hi romangui durant més de 24 hores sense poder-se moure ni girar-se, on pot passar por. És fonamental que les tradicions es celebrin amb sentit comú, millorant tot allò que es pugui millorar i evitant mantenir pràctiques contràries als valors que volem consolidar avui dia.

El respecte pels animals és un d’aquests valors, i cap tradició justifica que un animal hagi de patir. Ni tan sols si després ha de ser sacrificat per convertir-se en embotits, decisió que queda en mans de la persona guanyadora de la rifa. La normativa europea i estatal estableix condicions clares pel tractament dels animals destinats al consum humà, evitant-los qualsevol sofriment innecessari.

A Ciutadella podem fer un pas més, evitant el patiment d’un animal que ha viscut en llibertat i ha estat cuidat pels fillets i filletes del poble. Sigui quin sigui el seu destí final, es mereix el nostre respecte.

Per tots aquests motius, enguany instal·larem una pantalla a la plaça de Sant Antoni amb imatges del porquet que es rifarà, seguint la tradició. D’aquesta manera, tothom el podrà veure sense causar-li patiment.

Volem tradicions vives que no representin patiment per a ningú, i volem una Ciutadella amable i respectuosa amb els animals, també per Sant Antoni.

(*) Regidora de Benestar Animal de Ciutadella