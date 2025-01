Tengo 73 años y desde los 12 siempre he estado trabajando, casi nunca he tenido tiempo de desarrollar mis otras habilidades y cuando he tenido la edad de poder jubilarme, lo he hecho sin pensarlo ni un minuto, soy una persona muy activa y todos me decían: «te vas a aburrir, te vas a aburrir», y yo decía... «probaremos», jajaja. Este año es el noveno que no tengo horario impuesto por «obligación» y me siento el rey del mambo, no paro de hacer cosas, pesco cuando el mar me lo permite, y pinto todo lo que se me ocurre, sobre todo lo que más conozco que son motivos marinos por mi cercanía a la costa.

Quiero agradecer a Carlos Rotger del Ayuntamiento de Es Mercadal por conseguir que pudiera hacer esta exposición en la casa del Contramestre y agradecer a todos los amigos que la han visitado, porque després de jubilats encara hi «pinten».