Em sap molt de greu que dues empreses hagin escollit Ferreries perquè els seus treballadors després de la feina hi vagin a romandre i que això sigui a costa de perdre un lloc emblemàtic, Sa Perdiu. Me n’alegro pels propietaris, però per a tots els que tenien Sa Perdiu com un lloc de trobada amb els amics, de la Penya Barça, dels que hi anaven a degustar la seva tapa de sèpia entre d’altres, del primer cafè del dia, d’anar a ballar a la seva discoteca i més i més que hi podria afegir, però, ja anem tard i quan tanquin per a alguns ferreriencs el poble serà un poc, bastant o molt més trist.