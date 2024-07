Únicamente once de los más de 300 colegios de Balears, entre públicos, concertados y privados, han decidido aplicar este próximo curso 2024-2025, en Primaria, el plan de elección de lengua. Es una opción que el Govern, a través de la Conselleria de Educación, puso a disposición de los centros docentes del Archipiélago, pero la exigua respuesta demuestra un mínimo interés. Los once colegios, ninguno de Menorca, que aceptan la propuesta son concertados.

Esta iniciativa responde a una petición de Vox, que fue incluida por el PP en las medidas pactadas para la investidura, en junio del año pasado, de Marga Prohens como presidenta de la Comunidad Autónoma. El partido de Santiago Abascal expresa su enfado y malestar por tan escasa acogida. Al mismo tiempo reprocha al Govern no haber tenido en cuenta las necesidades de las familias y acusa a la Conselleria de no haber corregido «errores» cometidos por los centros docentes para la libre elección de lengua. Pero Vox debe valorar el desinterés que provoca su plan y que ocasiona un amplio rechazo en la comunidad educativa. Los criterios docentes y lingüísticos no pueden ser objeto de imposición, sino del diálogo y el acuerdo.