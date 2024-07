Esta es una temporada turística de contrastes, como se puede comprobar en la edición de hoy. Se confirma que la gran mayoría de sectores turísticos han reducido su facturación respecto del año pasado, como ya avanzó la encuesta de PIME hace unos días. Esto no significa que la temporada no sea buena, ya que el volumen de actividad es elevado. Pero el contraste se produce porque la pérdida de actividad coincide con nuevos récords de número de visitantes. La primera conclusión es que el incremento de turistas no tiene una relación directa con el gasto en la Isla. Una de las hipótesis es que el incremento del coste de los vuelos y de los paquetes turísticos ha sido a costa del gasto en ocio y restauración en locales y negocios de la Isla.

Por otra parte, persiste la situación de escasez de personal preparado para cubrir la demanda de estos negocios, algo que también demuestra la urgencia de que entre en funcionamiento en el menor plazo de tiempo el centro de FP integrada de Hostelería de Ciutadella. Quizás, pese al incremento de visitantes, el efecto de masificación no se percibe tanto en la carretera y en los restaurantes, como en el verano pasado.