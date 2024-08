El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha convocado para este martes la ronda de consultas para votar la investidura del primer secretario del PSC-PSOE y exministro de Pedro Sánchez, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat. El sábado Illa comunicó a Rull que contaba con la mayoría necesaria para ser investido tras los acuerdos que su partido ha alcanzado con ERC y Comuns. En las elecciones autonómicas catalanas, el PSC-PSOE obtuvo 42 escaños mientras que los republicanos lograron 20 y seis los Comuns, que suman los 68 diputados que el líder socialista necesita para acceder a la presidencia del gobierno de Catalunya.

El debate para la investidura de Salvador Illa se retrasa, porque tenía que empezar el miércoles. También se ha visto afectado por la incógnita de la diputada Mar Besses, militante de Jovent Republicà, la organización juvenil vinculada a ERC. Mientras, Carles Puigdemont amenaza con su regreso a España para no caer en la irrelevancia política. Pretende forzar su detención para empantanar la investidura y llevarla al 26 de agosto, el último día en que Salvador Illa puede ser elegido. Junts, el partido del expresidente Puigdemont, se opone a la investidura del exministro del PSOE porque -afirma- no es independentista y no será reivindicativo ante el Gobierno Sánchez. Un escenario cada vez más enrevesado.