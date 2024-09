La magistrada Isabel Perelló Doménech es la primera mujer que preside el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. La jueza se curtió en Menorca cuando tenía 27 años y ejerció como titular en el juzgado de Maó entre 1986 y 1988. De aquellos años en Menorca, los que la conocieron destacan su trato humano y su profesionalidad. El PSOE y el PP han celebrado su elección «sin presiones ni injerencias». El portavoz socialista Patxi López asegura que no va «a demonizar la politización porque no hay nada en el mundo que no sea política». El perfil de Isabel Perelló parece un acierto y ya es la cabeza de la institución judicial tras conseguir 16 votos de los 20 vocales del Pleno del CGPJ.

La elección de la nueva presidenta se produce in extremis, ya que quedaban 48 horas para la apertura del Año Judicial, que presidió el rey Felipe VI, y puso fin a las negociaciones entre los miembros del pleno. Es un hito histórico para el sistema judicial español que por primera vez una mujer presida el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. El perfil progresista de Isabel Perelló y sus compromisos la han convertido en una magistrada valiente e innovadora en el panorama jurídico. También una mujer muy discreta y celosa de su vida privada. Un aspecto relevante a valorar positivamente tras tantos casos de ‘jueces estrella’